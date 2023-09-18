https://ria.ru/20230918/isk-1897088110.html

Венгрия не намерена вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО

Венгрия не намерена вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023

Венгрия не намерена вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО

Венгрия не будет вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия, заявили РИА... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:52

2023-09-18T20:52

2023-09-18T21:33

венгрия

украина

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

в мире

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824922824_0:259:3072:1986_1920x0_80_0_0_94912281ec581380bf9024c47fb25858.jpg

БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрия не будет вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия, заявили РИА Новости в венгерском министерстве сельского хозяйства.В понедельник вечером Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию."Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой ​​процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры стран-членов, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции", - заявили в министерстве.В ведомстве отметили, что "Еврокомиссия в подобных делах регулярно консультируется с советом и парламентом, а Венгрия будет последовательно представлять свои деловые интересы на всех форумах".В венгерском минсельхозе отметили, что Будапешт "до последнего выступал за поиск общего европейского решения" по вопросу импорта украинских сельхозпродуктов, однако, приняв в пятницу постановление не продлевать запрет на импорт "без предварительных консультаций с теми, кто действительно пострадал", Еврокомиссия "явно проигнорировала интересы пограничных стран-членов ЕС"."В этой ситуации у нас не было другого выбора, кроме как принять меры в рамках национальных компетенций и защитить венгерских фермеров, разрешив продолжать транзит, в этом отношении мы даже устранили все административные препятствия", - подчеркнули в министерстве.Там также добавили, что теперь разрешение ситуации с учетом интересов всех пограничных стран, а не только Украины является "бременем Еврокомиссии".Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, украина, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире, зерновая сделка