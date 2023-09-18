https://ria.ru/20230918/isk-1897088110.html
Венгрия не намерена вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО
Венгрия не намерена вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023
Венгрия не намерена вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО
Венгрия не будет вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия, заявили РИА... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:52
2023-09-18T20:52
2023-09-18T21:33
венгрия
украина
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
в мире
зерновая сделка
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БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрия не будет вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия, заявили РИА Новости в венгерском министерстве сельского хозяйства.В понедельник вечером Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию."Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры стран-членов, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции", - заявили в министерстве.В ведомстве отметили, что "Еврокомиссия в подобных делах регулярно консультируется с советом и парламентом, а Венгрия будет последовательно представлять свои деловые интересы на всех форумах".В венгерском минсельхозе отметили, что Будапешт "до последнего выступал за поиск общего европейского решения" по вопросу импорта украинских сельхозпродуктов, однако, приняв в пятницу постановление не продлевать запрет на импорт "без предварительных консультаций с теми, кто действительно пострадал", Еврокомиссия "явно проигнорировала интересы пограничных стран-членов ЕС"."В этой ситуации у нас не было другого выбора, кроме как принять меры в рамках национальных компетенций и защитить венгерских фермеров, разрешив продолжать транзит, в этом отношении мы даже устранили все административные препятствия", - подчеркнули в министерстве.Там также добавили, что теперь разрешение ситуации с учетом интересов всех пограничных стран, а не только Украины является "бременем Еврокомиссии".Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венгрия, украина, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире, зерновая сделка
Венгрия, Украина, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире, Зерновая сделка
БУДАПЕШТ, 18 сен - РИА Новости. Венгрия не будет вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия, заявили РИА Новости в венгерском министерстве сельского хозяйства.
В понедельник вечером Киев
подал иски в ВТО против Польши
, Венгрии и Словакии
из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.
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«
"Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры стран-членов, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции", - заявили в министерстве.
В ведомстве отметили, что "Еврокомиссия в подобных делах регулярно консультируется с советом и парламентом, а Венгрия будет последовательно представлять свои деловые интересы на всех форумах".
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В венгерском минсельхозе отметили, что Будапешт "до последнего выступал за поиск общего европейского решения" по вопросу импорта украинских сельхозпродуктов, однако, приняв в пятницу постановление не продлевать запрет на импорт "без предварительных консультаций с теми, кто действительно пострадал", Еврокомиссия "явно проигнорировала интересы пограничных стран-членов ЕС".
«
"В этой ситуации у нас не было другого выбора, кроме как принять меры в рамках национальных компетенций и защитить венгерских фермеров, разрешив продолжать транзит, в этом отношении мы даже устранили все административные препятствия", - подчеркнули в министерстве.
Там также добавили, что теперь разрешение ситуации с учетом интересов всех пограничных стран, а не только Украины является "бременем Еврокомиссии".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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