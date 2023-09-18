https://ria.ru/20230918/isk-1897069358.html

Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна

Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна - РИА Новости, 18.09.2023

Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна

Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:26

2023-09-18T19:26

2023-09-18T21:18

украина

всемирная торговая организация (вто)

зерновая сделка

польша

венгрия

в мире

словакия

евросоюз

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию, сообщили в Министерстве экономики страны в Telegram-канале."Украина подала в ВТО иски к Польше, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции", — говорится в публикации.В ведомстве выразили надежду, что эти государства снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".По данным министерства, по вине Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.В минувшую пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда включены разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.Запрет на ввоз украинского зернаВ конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897044921.html

https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html

https://ria.ru/20230916/zerno-1896742585.html

украина

польша

венгрия

словакия

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украина, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, польша, венгрия, в мире, словакия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия