Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна
Украина подала иски к Польше, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз зерна
© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию, сообщили в Министерстве экономики страны в Telegram-канале.
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"Украина подала в ВТО иски к Польше, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции", — говорится в публикации.
В ведомстве выразили надежду, что эти государства снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".
По данным министерства, по вине Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.
В минувшую пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда включены разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Запрет на ввоз украинского зерна
В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.