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Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна - РИА Новости, 18.09.2023
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19:26 18.09.2023 (обновлено: 21:18 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/isk-1897069358.html
Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна
Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна - РИА Новости, 18.09.2023
Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна
Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:26
2023-09-18T21:18
украина
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
польша
венгрия
в мире
словакия
евросоюз
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию, сообщили в Министерстве экономики страны в Telegram-канале.&quot;Украина подала в ВТО иски к Польше, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции&quot;, — говорится в публикации.В ведомстве выразили надежду, что эти государства снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".По данным министерства, по вине Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.В минувшую пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда включены разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.Запрет на ввоз украинского зернаВ конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897044921.html
https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html
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украина, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, польша, венгрия, в мире, словакия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка, Польша, Венгрия, В мире, Словакия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Украина подала в ВТО иски к трем странам из-за запрета на ввоз зерна

Украина подала иски к Польше, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз зерна

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию, сообщили в Министерстве экономики страны в Telegram-канале.
«

"Украина подала в ВТО иски к Польше, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции", — говорится в публикации.

В ведомстве выразили надежду, что эти государства снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".
По данным министерства, по вине Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
СМИ: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну
Вчера, 17:48
В минувшую пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда включены разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву
16 сентября, 14:43

Запрет на ввоз украинского зерна

В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Диалога по запрету на ввоз украинского зерна не будет, заявил Киев
16 сентября, 20:22
 
УкраинаВсемирная торговая организация (ВТО)Зерновая сделкаПольшаВенгрияВ миреСловакияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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