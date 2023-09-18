https://ria.ru/20230918/indiya-1896985635.html
В Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы
В Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы - РИА Новости, 18.09.2023
В Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы
Власти Индии ждут прямые рейсы из России и готовятся показать путешественникам нетуристические регионы, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:28
2023-09-18T17:28
2023-09-18T17:28
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Власти Индии ждут прямые рейсы из России и готовятся показать путешественникам нетуристические регионы, сообщает АТОР.Основной турпоток россиян в Индии приходится на штат Гоа, рассказал член исполнительного совета Ассоциации туроператоров Индии Дипак Кумар. В прошлом году путешественники прилетали прямыми регулярными рейсами "Аэрофлота" и чартерными Azur air. Пока о возобновлении авиасообщения сообщил первый перевозчик — с 30 сентября. Решение от второй компании ожидается в течение двух недель, сказал эксперт.Большинство россиян — 80 процентов — интересует пляжный отдых в Гоа, но власти Индии хотят привлекать туристов и на Андаманские острова. Они находятся ближе к Таиланду и Мьянме, из 26 — десять обитаемы. Там – отличные отели, уединенность, тропическая растительность и большие возможности для дайвинга, отметил Кумар.Власти планируют расширять и традиционные экскурсионные программы, сейчас проходящие по Дели, Агре и Джайпуру. Туристам хотят показать, например, заповедники, пляжи, храмы и пещеры штата Карнатака в юго-западной части страны, и горный регион Ладакх, который иногда называют "Малым Тибетом" из-за схожести природы и традиций местных жителей.
https://ria.ru/20230913/turizm-1896042605.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, индия, россия, гоа, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индия, Россия, Гоа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот
В Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы
Власти Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы