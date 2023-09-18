https://ria.ru/20230918/indiya-1896985635.html

В Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы

В Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы - РИА Новости, 18.09.2023

В Индии ждут чартеров из России и хотят показать туристам необычные регионы

Власти Индии ждут прямые рейсы из России и готовятся показать путешественникам нетуристические регионы, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:28

2023-09-18T17:28

2023-09-18T17:28

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Власти Индии ждут прямые рейсы из России и готовятся показать путешественникам нетуристические регионы, сообщает АТОР.Основной турпоток россиян в Индии приходится на штат Гоа, рассказал член исполнительного совета Ассоциации туроператоров Индии Дипак Кумар. В прошлом году путешественники прилетали прямыми регулярными рейсами "Аэрофлота" и чартерными Azur air. Пока о возобновлении авиасообщения сообщил первый перевозчик — с 30 сентября. Решение от второй компании ожидается в течение двух недель, сказал эксперт.Большинство россиян — 80 процентов — интересует пляжный отдых в Гоа, но власти Индии хотят привлекать туристов и на Андаманские острова. Они находятся ближе к Таиланду и Мьянме, из 26 — десять обитаемы. Там – отличные отели, уединенность, тропическая растительность и большие возможности для дайвинга, отметил Кумар.Власти планируют расширять и традиционные экскурсионные программы, сейчас проходящие по Дели, Агре и Джайпуру. Туристам хотят показать, например, заповедники, пляжи, храмы и пещеры штата Карнатака в юго-западной части страны, и горный регион Ладакх, который иногда называют "Малым Тибетом" из-за схожести природы и традиций местных жителей.

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Мария Селиванова

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