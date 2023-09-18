Рейтинг@Mail.ru
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:01 18.09.2023 (обновлено: 16:40 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/gurtskaya-1897012977.html
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену - РИА Новости, 18.09.2023
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену
Эстрадная певица Диана Гурцкая впервые после смерти супруга Петра Кучеренко появилась на телевидении, снявшись в шоу "Ты супер!", сообщает пресс-служба НТВ. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:01
2023-09-18T16:40
шоубиз
новости шоу-бизнеса
диана гурцкая
знаменитости
нтв (телеканал)
россия
петр кучеренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897009032_0:208:2048:1360_1920x0_80_0_0_8c59723906b8b5d42f54402d476efe8f.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Эстрадная певица Диана Гурцкая впервые после смерти супруга Петра Кучеренко появилась на телевидении, снявшись в шоу "Ты супер!", сообщает пресс-служба НТВ. Народная артистка России пришла поддержать одну из участниц проекта, 13-летнюю Мирославу Попову из Москвы. Девочка вошла в число конкурсантов шоу и выступила с песней Максима "Танцы на стеклах", растрогав до слез членов жюри и Диану Гурцкую. "Я стояла за кулисами и гордилась, потому что с Мирославой меня очень многое связывает. Мирослава – выпускница нашего фестиваля "Белая трость" 2018 года. Еще тогда она была такой малышечкой, но очень целеустремленной, знала, что хочет петь и очень серьезно к этому относилась. Я тебя поздравляю и желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась и шла вперед", – пожелала певица Мирославе. После исполнительница и участница "Ты супер!" спели вместе а капелла композицию "Мечта". В этот момент на сцену к Мирославе вышли ее родные бабушка и дедушка, с которыми юная артистка не виделась 12 лет. По итогам выпуска Мирослава Попова прошла в следующий этап конкурса вместе с еще четырьмя ребятами. Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу.После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами.В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.
https://ria.ru/20230619/gurtskaya-1879194775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897009032_0:138:2048:1674_1920x0_80_0_0_ab0ac98a9ea1cc620cf6c37b68aa3f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, диана гурцкая, знаменитости, нтв (телеканал), россия, петр кучеренко
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Диана Гурцкая, Знаменитости, НТВ (телеканал), Россия, Петр Кучеренко
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену

Диана Гурцкая расплакалась на "Ты супер!" после выступления одной из участниц

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ Диана Гурцкая
Диана Гурцкая
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Эстрадная певица Диана Гурцкая впервые после смерти супруга Петра Кучеренко появилась на телевидении, снявшись в шоу "Ты супер!", сообщает пресс-служба НТВ.
Народная артистка России пришла поддержать одну из участниц проекта, 13-летнюю Мирославу Попову из Москвы.
Девочка вошла в число конкурсантов шоу и выступила с песней Максима "Танцы на стеклах", растрогав до слез членов жюри и Диану Гурцкую.
«
"Я стояла за кулисами и гордилась, потому что с Мирославой меня очень многое связывает. Мирослава – выпускница нашего фестиваля "Белая трость" 2018 года. Еще тогда она была такой малышечкой, но очень целеустремленной, знала, что хочет петь и очень серьезно к этому относилась. Я тебя поздравляю и желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась и шла вперед", – пожелала певица Мирославе.
После исполнительница и участница "Ты супер!" спели вместе а капелла композицию "Мечта". В этот момент на сцену к Мирославе вышли ее родные бабушка и дедушка, с которыми юная артистка не виделась 12 лет.
По итогам выпуска Мирослава Попова прошла в следующий этап конкурса вместе с еще четырьмя ребятами.
Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу.
После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами.
В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.
Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу
19 июня, 17:53
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаДиана ГурцкаяЗнаменитостиНТВ (телеканал)РоссияПетр Кучеренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала