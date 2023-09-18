https://ria.ru/20230918/gurtskaya-1897012977.html

Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену

Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену - РИА Новости, 18.09.2023

Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену

Эстрадная певица Диана Гурцкая впервые после смерти супруга Петра Кучеренко появилась на телевидении, снявшись в шоу "Ты супер!", сообщает пресс-служба НТВ. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:01

2023-09-18T16:01

2023-09-18T16:40

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Эстрадная певица Диана Гурцкая впервые после смерти супруга Петра Кучеренко появилась на телевидении, снявшись в шоу "Ты супер!", сообщает пресс-служба НТВ. Народная артистка России пришла поддержать одну из участниц проекта, 13-летнюю Мирославу Попову из Москвы. Девочка вошла в число конкурсантов шоу и выступила с песней Максима "Танцы на стеклах", растрогав до слез членов жюри и Диану Гурцкую. "Я стояла за кулисами и гордилась, потому что с Мирославой меня очень многое связывает. Мирослава – выпускница нашего фестиваля "Белая трость" 2018 года. Еще тогда она была такой малышечкой, но очень целеустремленной, знала, что хочет петь и очень серьезно к этому относилась. Я тебя поздравляю и желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась и шла вперед", – пожелала певица Мирославе. После исполнительница и участница "Ты супер!" спели вместе а капелла композицию "Мечта". В этот момент на сцену к Мирославе вышли ее родные бабушка и дедушка, с которыми юная артистка не виделась 12 лет. По итогам выпуска Мирослава Попова прошла в следующий этап конкурса вместе с еще четырьмя ребятами. Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу.После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами.В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.

https://ria.ru/20230619/gurtskaya-1879194775.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, диана гурцкая, знаменитости, нтв (телеканал), россия, петр кучеренко