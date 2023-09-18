https://ria.ru/20230918/gurtskaya-1897012977.html
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену - РИА Новости, 18.09.2023
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену
Эстрадная певица Диана Гурцкая впервые после смерти супруга Петра Кучеренко появилась на телевидении, снявшись в шоу "Ты супер!", сообщает пресс-служба НТВ. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:01
2023-09-18T16:01
2023-09-18T16:40
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Эстрадная певица Диана Гурцкая впервые после смерти супруга Петра Кучеренко появилась на телевидении, снявшись в шоу "Ты супер!", сообщает пресс-служба НТВ. Народная артистка России пришла поддержать одну из участниц проекта, 13-летнюю Мирославу Попову из Москвы. Девочка вошла в число конкурсантов шоу и выступила с песней Максима "Танцы на стеклах", растрогав до слез членов жюри и Диану Гурцкую. "Я стояла за кулисами и гордилась, потому что с Мирославой меня очень многое связывает. Мирослава – выпускница нашего фестиваля "Белая трость" 2018 года. Еще тогда она была такой малышечкой, но очень целеустремленной, знала, что хочет петь и очень серьезно к этому относилась. Я тебя поздравляю и желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась и шла вперед", – пожелала певица Мирославе. После исполнительница и участница "Ты супер!" спели вместе а капелла композицию "Мечта". В этот момент на сцену к Мирославе вышли ее родные бабушка и дедушка, с которыми юная артистка не виделась 12 лет. По итогам выпуска Мирослава Попова прошла в следующий этап конкурса вместе с еще четырьмя ребятами. Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу.После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами.В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.
https://ria.ru/20230619/gurtskaya-1879194775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, диана гурцкая, знаменитости, нтв (телеканал), россия, петр кучеренко
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Диана Гурцкая, Знаменитости, НТВ (телеканал), Россия, Петр Кучеренко
Диана Гурцкая впервые после смерти супруга вышла на сцену
Диана Гурцкая расплакалась на "Ты супер!" после выступления одной из участниц
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Эстрадная певица Диана Гурцкая впервые после смерти супруга Петра Кучеренко появилась на телевидении, снявшись в шоу "Ты супер!", сообщает пресс-служба НТВ.
Народная артистка России пришла поддержать одну из участниц проекта, 13-летнюю Мирославу Попову из Москвы.
Девочка вошла в число конкурсантов шоу и выступила с песней Максима "Танцы на стеклах", растрогав до слез членов жюри и Диану Гурцкую.
«
"Я стояла за кулисами и гордилась, потому что с Мирославой меня очень многое связывает. Мирослава – выпускница нашего фестиваля "Белая трость" 2018 года. Еще тогда она была такой малышечкой, но очень целеустремленной, знала, что хочет петь и очень серьезно к этому относилась. Я тебя поздравляю и желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась и шла вперед", – пожелала певица Мирославе.
После исполнительница и участница "Ты супер!" спели вместе а капелла композицию "Мечта". В этот момент на сцену к Мирославе вышли ее родные бабушка и дедушка, с которыми юная артистка не виделась 12 лет.
По итогам выпуска Мирослава Попова прошла в следующий этап конкурса вместе с еще четырьмя ребятами.
Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер
в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу.
После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами.
В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу