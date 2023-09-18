https://ria.ru/20230918/gd-1897000608.html

В Госдуме предложили новый механизм по назначению директоров школ

В Госдуме предложили новый механизм по назначению директоров школ - РИА Новости, 18.09.2023

В Госдуме предложили новый механизм по назначению директоров школ

Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову при назначении директоров школ ввести процедуру их утверждения... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:14

2023-09-18T15:14

2023-09-18T19:15

общество

яна лантратова

сергей кравцов

госдума рф

школа

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову при назначении директоров школ ввести процедуру их утверждения самими учителями – кандидатуру руководителей должны поддержать 75% педагогического состава, такое же условие должно выполняться и при прохождении директорами аттестации. "Предлагается установить процедуру утверждения кандидатуры на пост директора школы квалифицированным большинством - 75% педагогического состава учебного заведения", - написала Лантратова в письме, копия которого размещены в ее телеграм-канале. Он также предложила, чтобы утверждаемый кандидат мог продемонстрировать свои административные навыки, исполняя обязанности директора в течение двух месяцев, после чего педагогический состав будет иметь достаточно оснований для голосования. "Кроме того, важно, чтобы одобрение деятельности директора учебного заведения 75% педагогического состава стало обязательным условием прохождения процедуры аттестации директоров учебных заведений", - считает Лантратова. По ее словам, предложенные меры повысят уровень руководителей образовательных организаций, станут для директоров стимулом к заботе о педагогах и повысят статус профессии учителя.

https://ria.ru/20230918/shkola-1896979135.html

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общество, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф, школа, социальный навигатор, сн_образование