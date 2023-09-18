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СМИ: рывок ВСУ провалится, если отвлечь их от юго-восточного фронта - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/front-1897082252.html
СМИ: рывок ВСУ провалится, если отвлечь их от юго-восточного фронта
СМИ: рывок ВСУ провалится, если отвлечь их от юго-восточного фронта - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: рывок ВСУ провалится, если отвлечь их от юго-восточного фронта
Последний серьезный рывок украинского контрнаступления может провалиться, если удержать достаточно украинских военных от юго-восточного направления, пишет автор РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:07
2023-09-18T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Последний серьезный рывок украинского контрнаступления может провалиться, если удержать достаточно украинских военных от юго-восточного направления, пишет автор материала в газете New York Times. "Если достаточное количество украинских военных удержат от юго-восточного фронта, последний большой рывок контрнаступления может провалиться", - пишет автор газеты. В материале отмечается, что Киев может быть вынужден отвести свои силы и ресурсы на северо-восток на фоне активизации действий российских сил на этом направлении. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: рывок ВСУ провалится, если отвлечь их от юго-восточного фронта

NYT: последний рывок ВСУ провалится, если отвлечь их от юго-восточного фронта

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Последний серьезный рывок украинского контрнаступления может провалиться, если удержать достаточно украинских военных от юго-восточного направления, пишет автор материала в газете New York Times.
"Если достаточное количество украинских военных удержат от юго-восточного фронта, последний большой рывок контрнаступления может провалиться", - пишет автор газеты.
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В материале отмечается, что Киев может быть вынужден отвести свои силы и ресурсы на северо-восток на фоне активизации действий российских сил на этом направлении.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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