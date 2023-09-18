СМИ: рывок ВСУ провалится, если отвлечь их от юго-восточного фронта
NYT: последний рывок ВСУ провалится, если отвлечь их от юго-восточного фронта
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Последний серьезный рывок украинского контрнаступления может провалиться, если удержать достаточно украинских военных от юго-восточного направления, пишет автор материала в газете New York Times.
"Если достаточное количество украинских военных удержат от юго-восточного фронта, последний большой рывок контрнаступления может провалиться", - пишет автор газеты.
В материале отмечается, что Киев может быть вынужден отвести свои силы и ресурсы на северо-восток на фоне активизации действий российских сил на этом направлении.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.