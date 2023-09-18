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Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны

Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны - РИА Новости, 18.09.2023

Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны

Киев не может привлечь к поддержке своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T07:03

2023-09-18T07:03

2023-09-18T11:58

киев

украина

в мире

россия

василий небензя

владимир зеленский

антониу гутерреш

большая двадцатка

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ООН, 18 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Киев не может привлечь к поддержке своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя."Что касается встреч по так называемой "формуле мира" Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации", — сказал дипломат.Как указал постпред, нет никаких признаков, что ООН удалось вовлечь в эту дискуссию, тем более что генсек организации Антониу Гутерреш не раз говорил о приверженности в данном вопросе принципу беспристрастности и равноудаленности.Небензя призвал сверять с фактами все, что говорят на Украине по поводу международной поддержки "плана Зеленского", в том числе "с недавним разделом заявления "Двадцатки" по украинскому кризису".В конце июня в Копенгагене прошли переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые члены БРИКС и сам Киев. Там обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. Затем встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.В принятой недавно Нью-Делийской декларации саммита G20 в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.Британская газета Financial Times отметила, что декларация стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "Двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888896644.html

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893452150.html

https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896744313.html

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