Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны
Небензя: Киев не может подтянуть к реализации "формулы мира" нейтральные страны
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Киев не может привлечь к поддержке своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
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"Что касается встреч по так называемой "формуле мира" Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации", — сказал дипломат.
Как указал постпред, нет никаких признаков, что ООН удалось вовлечь в эту дискуссию, тем более что генсек организации Антониу Гутерреш не раз говорил о приверженности в данном вопросе принципу беспристрастности и равноудаленности.
Небензя призвал сверять с фактами все, что говорят на Украине по поводу международной поддержки "плана Зеленского", в том числе "с недавним разделом заявления "Двадцатки" по украинскому кризису".
В конце июня в Копенгагене прошли переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые члены БРИКС и сам Киев. Там обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. Затем встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
В принятой недавно Нью-Делийской декларации саммита G20 в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.
Британская газета Financial Times отметила, что декларация стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "Двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.