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Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны - РИА Новости, 18.09.2023
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07:03 18.09.2023 (обновлено: 11:58 18.09.2023)
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Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны
Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны - РИА Новости, 18.09.2023
Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны
Киев не может привлечь к поддержке своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:03
2023-09-18T11:58
киев
украина
в мире
россия
василий небензя
владимир зеленский
антониу гутерреш
большая двадцатка
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ООН, 18 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Киев не может привлечь к поддержке своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.&quot;Что касается встреч по так называемой &quot;формуле мира&quot; Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации&quot;, — сказал дипломат.Как указал постпред, нет никаких признаков, что ООН удалось вовлечь в эту дискуссию, тем более что генсек организации Антониу Гутерреш не раз говорил о приверженности в данном вопросе принципу беспристрастности и равноудаленности.Небензя призвал сверять с фактами все, что говорят на Украине по поводу международной поддержки "плана Зеленского", в том числе "с недавним разделом заявления "Двадцатки" по украинскому кризису".В конце июня в Копенгагене прошли переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые члены БРИКС и сам Киев. Там обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. Затем встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.В принятой недавно Нью-Делийской декларации саммита G20 в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.Британская газета Financial Times отметила, что декларация стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "Двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888896644.html
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киев, украина, в мире, россия, василий небензя, владимир зеленский, антониу гутерреш, большая двадцатка, оон, g7
Киев, Украина, В мире, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, Большая двадцатка, ООН, G7
Небензя оценил попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны

Небензя: Киев не может подтянуть к реализации "формулы мира" нейтральные страны

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Киев не может привлечь к поддержке своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
«

"Что касается встреч по так называемой "формуле мира" Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации", — сказал дипломат.

Как указал постпред, нет никаких признаков, что ООН удалось вовлечь в эту дискуссию, тем более что генсек организации Антониу Гутерреш не раз говорил о приверженности в данном вопросе принципу беспристрастности и равноудаленности.
Небензя призвал сверять с фактами все, что говорят на Украине по поводу международной поддержки "плана Зеленского", в том числе "с недавним разделом заявления "Двадцатки" по украинскому кризису".
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8 августа, 17:04
В конце июня в Копенгагене прошли переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые члены БРИКС и сам Киев. Там обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. Затем встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
В принятой недавно Нью-Делийской декларации саммита G20 в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Британская газета Financial Times отметила, что декларация стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "Двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским
16 сентября, 20:38
 
КиевУкраинаВ миреРоссияВасилий НебензяВладимир ЗеленскийАнтониу ГутеррешБольшая двадцаткаООНG7
 
 
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