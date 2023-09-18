https://ria.ru/20230918/es-1897024322.html

СМИ: совет глав МИД Евросоюза может пройти в Киеве в начале октября

СМИ: совет глав МИД Евросоюза может пройти в Киеве в начале октября - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: совет глав МИД Евросоюза может пройти в Киеве в начале октября

Следующий совет министров иностранных дел Евросоюза с большой вероятностью пройдет в Киеве в начале октября, сообщило со ссылкой на источники итальянское... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:32

2023-09-18T16:32

2023-09-18T16:32

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украина

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владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

евросоюз

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РИМ, 18 сен – РИА Новости. Следующий совет министров иностранных дел Евросоюза с большой вероятностью пройдет в Киеве в начале октября, сообщило со ссылкой на источники итальянское информагентство Ansa. Согласно информации, на этой встрече ЕС намерен "продолжить путь интеграции Украины и продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе, "которая испытывает трудности на контрнаступлении". Также предполагается обсудить такие вопросы, как увеличение военной поддержки Украины и дальнейшее ужесточение санкций в отношении России, "в частности, в случае уклонения от них со стороны Москвы, особенно в сфере высоких технологий". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230917/vuchich-1896781277.html

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896511091.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, евросоюз