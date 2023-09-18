https://ria.ru/20230918/eksport-1897011946.html

В 2023 году более 250 рязанских компаний уже получили поддержку РЭЦ

В 2023 году более 250 рязанских компаний уже получили поддержку РЭЦ - РИА Новости, 18.09.2023

В 2023 году более 250 рязанских компаний уже получили поддержку РЭЦ

Более 250 компаний из Рязанской области получили поддержку РЭЦ за 8 месяцев 2023 года. Об этом на VI деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:47

2023-09-18T15:47

2023-09-18T16:47

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 250 компаний из Рязанской области получили поддержку РЭЦ за 8 месяцев 2023 года. Об этом на VI деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской области" рассказал вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель."Российский экспортный центр оказывает рязанским компаниям комплексную поддержку по выходу на зарубежные рынки: от аналитики и поиска партнера до страхования и компенсации затрат на поставку товара. У нас уже накоплен существенный опыт работы с местными компаниями, есть немало историй успеха по выходу на новые рынки при поддержке Группы РЭЦ", — подчеркнул Роман Генкель на пленарной сессии "Новая эпоха экспорта: вызовы и возможности", добавив, что Рязанская область стала одним из первых регионов, который представил свой внешнеэкономический потенциал на площадке РЭЦ в рамках проекта, посвященного экспортной деятельности регионов — "День субъекта в РЭЦ".В ходе пленарной сессии участники обсудили реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт", возможности выхода за рубеж, инструменты поддержки бизнеса и повышения конкурентоспособности российских производителей.Также в рамках стратегической сессии по вопросам развития экспортного потенциала и поддержки экспорта в Рязанской области представители профильных подразделений РЭЦ рассказали об услугах Группы, а также вместе с предпринимателями региона рассмотрели основные проблемы, с которыми бизнес сталкивается при экспорте, и разобрали возможные пути их решения.Так, Руководитель проекта по обязательной сертификации РЭЦ Виктор Успенский рассказал об услугах РЭЦ в области сертификации и лицензирования.Руководитель направления по международному развитию РЭЦ Дмитрий Мосолов представил сервисы, доступные бизнесу на цифровой платформе "Мой экспорт".Эксперт по администрированию субсидий РЭЦ Елена Лебедева представила меры государственной поддержки, которые реализует Российский экспортный центр.Эксперт по логистике РЭЦ Дмитрий Лукошкин рассказал, какая поддержка доступна компаниям в области логистики, в том числе на b2b-маркетплейсе "Профессионалы экспорта".Форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области" выступил площадкой для выстраивания прямого международного диалога. Так, в этом году наряду с российскими предпринимателями, представителями органов власти и институтов поддержки бизнеса в форуме приняли участие делегации из Армении, Турции, Узбекистана и Казахстана.***АО "Российский экспортный центр" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО "Школа экспорта".

https://ria.ru/20230911/prodvizhenie-1895512811.html

https://ria.ru/20230912/rets-1895781808.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии