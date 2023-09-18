В Сети заговорили о психическом состоянии Бербок после странной фразы
Читатели Welt осудили Бербок за оскорбление в адрес Си Цзиньпина
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, назвавшую главу КНР Си Цзиньпина диктатором.
"Кто—нибудь когда—нибудь исследовал психическое состояние этой женщины?" — задался вопросом комментатор.
"Эта женщина наносит ущерб репутации страны", — написал второй.
"Как она получила эту работу?" — поинтересовался третий.
"Даже Риббентроп был лучшим дипломатом", — съязвил читатель.
"Наш главный дипломат до сих пор не понимает сути своей работы", — резюмировали в дискуссии.
Такое громкое заявление Бербок сделала в ходе интервью американскому телеканалу Fox News. По ее утверждению, для председателя КНР Си Цзиньпина успешное проведение спецоперации на Украине стало бы "сигналом". В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин назвал заявления Бербок абсурдом и откровенной политической провокацией.
По всей видимости, министр, упомянув председателя КНР, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Китай является важнейшим торговым партнёром Германии. В июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Пекином, в которой содержится призыв "изменить подход" к нему и определить новые параметры сотрудничества.