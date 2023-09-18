https://ria.ru/20230918/berbok-1897025765.html

В Сети заговорили о психическом состоянии Бербок после странной фразы

В Сети заговорили о психическом состоянии Бербок после странной фразы - РИА Новости, 18.09.2023

В Сети заговорили о психическом состоянии Бербок после странной фразы

Читатели Die Welt осудили министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, назвавшую главу КНР Си Цзиньпина диктатором. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:36

2023-09-18T16:36

2023-09-18T16:36

в мире

китай

германия

сша

анналена бербок

си цзиньпин

нэнси пелоси

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, назвавшую главу КНР Си Цзиньпина диктатором."Кто—нибудь когда—нибудь исследовал психическое состояние этой женщины?" — задался вопросом комментатор."Эта женщина наносит ущерб репутации страны", — написал второй."Как она получила эту работу?" — поинтересовался третий."Даже Риббентроп был лучшим дипломатом", — съязвил читатель."Наш главный дипломат до сих пор не понимает сути своей работы", — резюмировали в дискуссии.Такое громкое заявление Бербок сделала в ходе интервью американскому телеканалу Fox News. По ее утверждению, для председателя КНР Си Цзиньпина успешное проведение спецоперации на Украине стало бы "сигналом". В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин назвал заявления Бербок абсурдом и откровенной политической провокацией.По всей видимости, министр, упомянув председателя КНР, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Китай является важнейшим торговым партнёром Германии. В июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Пекином, в которой содержится призыв "изменить подход" к нему и определить новые параметры сотрудничества.

https://ria.ru/20230912/ugroza-1895704976.html

https://ria.ru/20230904/berbok-1894127752.html

китай

германия

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в мире, китай, германия, сша, анналена бербок, си цзиньпин, нэнси пелоси