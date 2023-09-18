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В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы - РИА Новости, 18.09.2023
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Культура
 
12:38 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/aktery-1896950971.html
В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы
В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы - РИА Новости, 18.09.2023
В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы
На сайте change.org появилась петиция с призывом выделить обязательную квоту для украинских артистов во всех мировых фильмах. Документ от имени Украинской... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:38
2023-09-18T12:38
культура
кино и сериалы
украина
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На сайте change.org появилась петиция с призывом выделить обязательную квоту для украинских артистов во всех мировых фильмах. Документ от имени Украинской киноассоциации адресован главе Каннского фестиваля Ирис Кноблох. &quot;Мир недостаточно информирован о борьбе Украины, и через кино можно основательно передать глубину боли нашего народа. Права украинцев постоянно ущемляются. Поэтому мы призываем, чтобы в каждом фильме украинский актер присутствовал наряду с расовыми или этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и ЛГБТК+–сообществом. Как минимум, одну из главных ролей или значительную роль второго плана&quot;, – говорится в петиции.Кроме того, как уверяют активисты, их инициатива привлечет к фильмам фестиваля потенциального зрителя. Ранее сообщалось, что украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию
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кино и сериалы, украина
Культура, Кино и сериалы, Украина
В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы

Активисты призвали ввести квоту в фильмах для украинских актеров наравне с ЛГБТ

© Change.org, PBCСкриншот петиции на сайте Change.org
Скриншот петиции на сайте Change.org
© Change.org, PBC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На сайте change.org появилась петиция с призывом выделить обязательную квоту для украинских артистов во всех мировых фильмах. Документ от имени Украинской киноассоциации адресован главе Каннского фестиваля Ирис Кноблох.
«

"Мир недостаточно информирован о борьбе Украины, и через кино можно основательно передать глубину боли нашего народа. Права украинцев постоянно ущемляются. Поэтому мы призываем, чтобы в каждом фильме украинский актер присутствовал наряду с расовыми или этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и ЛГБТК+–сообществом. Как минимум, одну из главных ролей или значительную роль второго плана", – говорится в петиции.

Кроме того, как уверяют активисты, их инициатива привлечет к фильмам фестиваля потенциального зрителя.
Ранее сообщалось, что украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию
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