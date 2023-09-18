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В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы
В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы - РИА Новости, 18.09.2023
В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы
На сайте change.org появилась петиция с призывом выделить обязательную квоту для украинских артистов во всех мировых фильмах. Документ от имени Украинской... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:38
2023-09-18T12:38
2023-09-18T12:38
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кино и сериалы
украина
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На сайте change.org появилась петиция с призывом выделить обязательную квоту для украинских артистов во всех мировых фильмах. Документ от имени Украинской киноассоциации адресован главе Каннского фестиваля Ирис Кноблох. "Мир недостаточно информирован о борьбе Украины, и через кино можно основательно передать глубину боли нашего народа. Права украинцев постоянно ущемляются. Поэтому мы призываем, чтобы в каждом фильме украинский актер присутствовал наряду с расовыми или этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и ЛГБТК+–сообществом. Как минимум, одну из главных ролей или значительную роль второго плана", – говорится в петиции.Кроме того, как уверяют активисты, их инициатива привлечет к фильмам фестиваля потенциального зрителя. Ранее сообщалось, что украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, украина
Культура, Кино и сериалы, Украина
В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы
Активисты призвали ввести квоту в фильмах для украинских актеров наравне с ЛГБТ