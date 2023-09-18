https://ria.ru/20230918/aktery-1896950971.html

В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы

В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы - РИА Новости, 18.09.2023

В Сети призвали включить украинских актеров во все новые фильмы

На сайте change.org появилась петиция с призывом выделить обязательную квоту для украинских артистов во всех мировых фильмах. Документ от имени Украинской... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:38

2023-09-18T12:38

2023-09-18T12:38

культура

кино и сериалы

украина

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На сайте change.org появилась петиция с призывом выделить обязательную квоту для украинских артистов во всех мировых фильмах. Документ от имени Украинской киноассоциации адресован главе Каннского фестиваля Ирис Кноблох. "Мир недостаточно информирован о борьбе Украины, и через кино можно основательно передать глубину боли нашего народа. Права украинцев постоянно ущемляются. Поэтому мы призываем, чтобы в каждом фильме украинский актер присутствовал наряду с расовыми или этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и ЛГБТК+–сообществом. Как минимум, одну из главных ролей или значительную роль второго плана", – говорится в петиции.Кроме того, как уверяют активисты, их инициатива привлечет к фильмам фестиваля потенциального зрителя. Ранее сообщалось, что украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию

https://ria.ru/20230517/festial-1872364556.html

украина

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, украина