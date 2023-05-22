https://ria.ru/20230522/kanny-1873453782.html
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке - РИА Новости, 22.05.2023
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке
Украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию, пишет издание La Depeche. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:40
2023-05-22T16:40
2023-05-22T17:05
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию, пишет издание La Depeche.Инцидент произошел перед началом внеконкурсного показа фильма французского режиссера Жюста Филиппо "Кислота". Украинка достала пакеты с красной краской и разорвала их над головой перед объективами камер. Сотрудники службы безопасности немедленно удалили ее.Как позже рассказала сама Чернобай в соцсетях, теперь ей запретили посещать фестиваль и многие другие мероприятия.
https://ria.ru/20230511/niderlandy-1870982474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, В мире, Канны, Франция, Каннский кинофестиваль
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке
Украинскую блогершу Чернобай выгнали с красной дорожки в Каннах за провокацию с краской