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Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке - РИА Новости, 22.05.2023
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Шоубиз
 
16:40 22.05.2023 (обновлено: 17:05 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/kanny-1873453782.html
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке - РИА Новости, 22.05.2023
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке
Украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию, пишет издание La Depeche. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:40
2023-05-22T17:05
шоубиз
в мире
канны
франция
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию, пишет издание La Depeche.Инцидент произошел перед началом внеконкурсного показа фильма французского режиссера Жюста Филиппо "Кислота". Украинка достала пакеты с красной краской и разорвала их над головой перед объективами камер. Сотрудники службы безопасности немедленно удалили ее.Как позже рассказала сама Чернобай в соцсетях, теперь ей запретили посещать фестиваль и многие другие мероприятия.
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в мире, канны, франция, каннский кинофестиваль
Шоубиз, В мире, Канны, Франция, Каннский кинофестиваль
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке

Украинскую блогершу Чернобай выгнали с красной дорожки в Каннах за провокацию с краской

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинскую блогершу Илону Чернобай прогнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля за провокацию, пишет издание La Depeche.
«

"Женщина, одетая в платье цветов украинского флага, вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в воскресенье вечером и вылила на себя искусственную кровь", — говорится в статье.

Инцидент произошел перед началом внеконкурсного показа фильма французского режиссера Жюста Филиппо "Кислота". Украинка достала пакеты с красной краской и разорвала их над головой перед объективами камер. Сотрудники службы безопасности немедленно удалили ее.
Как позже рассказала сама Чернобай в соцсетях, теперь ей запретили посещать фестиваль и многие другие мероприятия.
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11 мая, 11:43
 
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