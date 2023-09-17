https://ria.ru/20230917/zozh-1896759093.html

Названы регионы — аутсайдеры по приверженности ЗОЖ

Названы регионы — аутсайдеры по приверженности ЗОЖ - РИА Новости, 17.09.2023

Названы регионы — аутсайдеры по приверженности ЗОЖ

Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область замыкают рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни, среди... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T00:07

2023-09-17T00:07

2023-09-17T02:22

камчатский край

магаданская область

еврейская автономная область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

генеральная прокуратура рф

риа рейтинг

общество

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область замыкают рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни, среди показателей которого – доля занимающихся спортом, уровень потребления алкоголя, число курильщиков и другие, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*."В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия", - отметили составители рейтинга. По сравнению с прошлым годом состав замыкающей пятерки не изменился. Специалисты отмечают, что низкие места у этих регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, "многие из которых за прошедших год показали негативную динамику, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции". Рейтинг РИА Новости построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда (по данным Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России). Полностью рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни будет опубликован 18 сентября.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230619/zozh-1879199503.html

камчатский край

магаданская область

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатский край, магаданская область, еврейская автономная область, федеральная служба государственной статистики (росстат), генеральная прокуратура рф, риа рейтинг, общество