Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы — аутсайдеры по приверженности ЗОЖ - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 17.09.2023 (обновлено: 02:22 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/zozh-1896759093.html
Названы регионы — аутсайдеры по приверженности ЗОЖ
Названы регионы — аутсайдеры по приверженности ЗОЖ - РИА Новости, 17.09.2023
Названы регионы — аутсайдеры по приверженности ЗОЖ
Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область замыкают рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни, среди... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T00:07
2023-09-17T02:22
камчатский край
магаданская область
еврейская автономная область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
генеральная прокуратура рф
риа рейтинг
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854953035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf3bee5e013e83d36056598dfe7fe2dd.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область замыкают рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни, среди показателей которого – доля занимающихся спортом, уровень потребления алкоголя, число курильщиков и другие, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*."В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия", - отметили составители рейтинга. По сравнению с прошлым годом состав замыкающей пятерки не изменился. Специалисты отмечают, что низкие места у этих регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, "многие из которых за прошедших год показали негативную динамику, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции". Рейтинг РИА Новости построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда (по данным Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России). Полностью рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни будет опубликован 18 сентября.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20230619/zozh-1879199503.html
камчатский край
магаданская область
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854953035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17f421fc1b40be419405643468426b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, магаданская область, еврейская автономная область, федеральная служба государственной статистики (росстат), генеральная прокуратура рф, риа рейтинг, общество
Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная область, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Генеральная прокуратура РФ, РИА Рейтинг, Общество
Названы регионы — аутсайдеры по приверженности ЗОЖ

Рейтинг аутсайдеров по уровню ЗОЖ возглавили ЕАО, Камчатка и Магаданская область

© iStock.com / AnnaStillsСиловая тренировка в спортзале
Силовая тренировка в спортзале - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© iStock.com / AnnaStills
Силовая тренировка в спортзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область замыкают рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни, среди показателей которого – доля занимающихся спортом, уровень потребления алкоголя, число курильщиков и другие, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
«
"В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия", - отметили составители рейтинга.
По сравнению с прошлым годом состав замыкающей пятерки не изменился. Специалисты отмечают, что низкие места у этих регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, "многие из которых за прошедших год показали негативную динамику, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции".
Рейтинг РИА Новости построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда (по данным Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России).
Полностью рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни будет опубликован 18 сентября.

Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Заведующий лабораторией заболеваний костно-мышечной системы ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Антон Наумов на ПМЭФ-2023
Эксперт: корпоративные программы ЗОЖ увеличивают продолжительность жизни
19 июня, 17:14
 
Камчатский крайМагаданская областьЕврейская автономная областьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Генеральная прокуратура РФРИА РейтингОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала