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"Русские понимают": в США раскрыли неприятную для Запада правду о России
"Русские понимают": в США раскрыли неприятную для Запада правду о России - РИА Новости, 17.09.2023
"Русские понимают": в США раскрыли неприятную для Запада правду о России
Страны Запада активно пытаются скрыть, что Россия выигрывает в противостоянии с Украиной, заявил американский журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:06
2023-09-17T12:06
2023-09-17T12:06
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Страны Запада активно пытаются скрыть, что Россия выигрывает в противостоянии с Украиной, заявил американский журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.“Я думаю, что сейчас русские понимают, что они выигрывают. <…> На Западе притворяются, что Россия проигрывает, что России нечем сражаться. Однако если бы русские не выигрывали, они бы вели себя отчаянно, а этого не происходит", – выразил он свое мнение.Никсон также подчеркнул, что российская армия действует уверенно и по плану, не отклоняясь от намеченного курса.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ не достигли целей ни на одном из участков фронта, а потери с начала так называемого наступления составили более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896780894.html
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россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Русские понимают": в США раскрыли неприятную для Запада правду о России
Журналист Никсон: Запад притворяется, что Россия проигрывает на Украине