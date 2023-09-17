"Их готовили девять лет". В США указали, что Россия сделала с ВСУ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия уничтожила лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли серьезный урон украинским войскам, которые Североатлантический альянс подготавливал девять лет, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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"Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, солдаты, они не просто брали людей с улиц и надевали на них форму. <...> Украинские солдаты были очень способными. Но их убили", — указал он.
Как утверждает эксперт, западные страны в начале конфликта были убеждены, что ВСУ были идеально подготовлены для противостояния российской армии и легко с ней справились бы, но все пошло не так, поскольку военная мощь России в итоге привела к уничтожению украинских бойцов, считавшихся самыми лучшими в Европе.
Пришедшие на их замену войска, подчеркнул Джонсон, были гораздо хуже подготовлены, и их постигла та же участь в ходе провального контрнаступления.
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"Им приходится с нуля создавать армию. Лишь только в этот раз у них нет подходящих по здоровью людей", — подытожил специалист.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.