В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом: США пока нечего сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США по итогам встречи помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И пока нечего сообщить о возможной будущей встрече хозяина Белого дома Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации.
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"Президент неоднократно давал понять, что намерен провести встречу с председателем Си в скором будущем, однако, повторюсь, на сегодняшний день нам нечего анонсировать по данному вопросу", - сказала чиновница.
Оценивая состоявшуюся на Мальте встречу высокого уровня, она заявила, что представители США и КНР согласились во мнении о необходимости добиться стабилизации двухсторонних отношений.
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"Наш канал коммуникации между советником (Салливаном) и нашими партнерами в Пекине является важным инструментом по управлению конкуренцией между странами… Обе стороны согласились с необходимостью приложить усилия для стабилизации наших отношений", - указала представительница Белого дома.
Как проинформировал ранее Белый дом, советник Байдена Салливан и глава китайского МИД Ван И провели переговоры на Мальте, в ходе которых обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. Встреча проходила с 16 по 17 сентября.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.