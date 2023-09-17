https://ria.ru/20230917/vstrecha-1896848484.html

В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2023

В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина

США по итогам встречи помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И пока нечего сообщить о возможной будущей встрече хозяина... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:19

2023-09-17T20:19

2023-09-17T20:19

в мире

мальта

китай

сша

джо байден

си цзиньпин

ван и (политик)

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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США по итогам встречи помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И пока нечего сообщить о возможной будущей встрече хозяина Белого дома Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации. "Президент неоднократно давал понять, что намерен провести встречу с председателем Си в скором будущем, однако, повторюсь, на сегодняшний день нам нечего анонсировать по данному вопросу", - сказала чиновница. Оценивая состоявшуюся на Мальте встречу высокого уровня, она заявила, что представители США и КНР согласились во мнении о необходимости добиться стабилизации двухсторонних отношений. "Наш канал коммуникации между советником (Салливаном) и нашими партнерами в Пекине является важным инструментом по управлению конкуренцией между странами… Обе стороны согласились с необходимостью приложить усилия для стабилизации наших отношений", - указала представительница Белого дома. Как проинформировал ранее Белый дом, советник Байдена Салливан и глава китайского МИД Ван И провели переговоры на Мальте, в ходе которых обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. Встреча проходила с 16 по 17 сентября. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20230917/vstrecha-1896830247.html

https://ria.ru/20230910/bayden-1895373404.html

мальта

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мальта, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, ван и (политик)