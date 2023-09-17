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В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2023
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20:19 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/vstrecha-1896848484.html
В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина
В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2023
В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина
США по итогам встречи помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И пока нечего сообщить о возможной будущей встрече хозяина... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:19
2023-09-17T20:19
в мире
мальта
китай
сша
джо байден
си цзиньпин
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США по итогам встречи помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И пока нечего сообщить о возможной будущей встрече хозяина Белого дома Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации. "Президент неоднократно давал понять, что намерен провести встречу с председателем Си в скором будущем, однако, повторюсь, на сегодняшний день нам нечего анонсировать по данному вопросу", - сказала чиновница. Оценивая состоявшуюся на Мальте встречу высокого уровня, она заявила, что представители США и КНР согласились во мнении о необходимости добиться стабилизации двухсторонних отношений. "Наш канал коммуникации между советником (Салливаном) и нашими партнерами в Пекине является важным инструментом по управлению конкуренцией между странами… Обе стороны согласились с необходимостью приложить усилия для стабилизации наших отношений", - указала представительница Белого дома. Как проинформировал ранее Белый дом, советник Байдена Салливан и глава китайского МИД Ван И провели переговоры на Мальте, в ходе которых обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. Встреча проходила с 16 по 17 сентября. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20230917/vstrecha-1896830247.html
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в мире, мальта, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, ван и (политик)
В мире, Мальта, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Ван И (политик)
В Белом доме ничего не смогли сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: США пока нечего сообщить о встрече Байдена и Си Цзиньпина

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США по итогам встречи помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И пока нечего сообщить о возможной будущей встрече хозяина Белого дома Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации.
«
"Президент неоднократно давал понять, что намерен провести встречу с председателем Си в скором будущем, однако, повторюсь, на сегодняшний день нам нечего анонсировать по данному вопросу", - сказала чиновница.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
Вчера, 17:43
Оценивая состоявшуюся на Мальте встречу высокого уровня, она заявила, что представители США и КНР согласились во мнении о необходимости добиться стабилизации двухсторонних отношений.
«
"Наш канал коммуникации между советником (Салливаном) и нашими партнерами в Пекине является важным инструментом по управлению конкуренцией между странами… Обе стороны согласились с необходимостью приложить усилия для стабилизации наших отношений", - указала представительница Белого дома.
Как проинформировал ранее Белый дом, советник Байдена Салливан и глава китайского МИД Ван И провели переговоры на Мальте, в ходе которых обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. Встреча проходила с 16 по 17 сентября.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Салливан и Ван И на Мальте также обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
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