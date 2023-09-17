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В Берлине эко-активисты измазали краской Бранденбургские ворота
В Берлине эко-активисты измазали краской Бранденбургские ворота - РИА Новости, 17.09.2023
В Берлине эко-активисты измазали краской Бранденбургские ворота
Экологические активисты из движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) измазали краской один из самых узнаваемых символов Берлина — Бранденбургские... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:02
2023-09-17T15:02
2023-09-17T15:02
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экологические активисты из движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) измазали краской один из самых узнаваемых символов Берлина — Бранденбургские ворота. "Шесть колонн Бранденбургских ворот покрыты предупреждающей краской", - написано в аккаунте организации в социальной сети Х (бывший Twitter). Кроме того, краской облита и расположенная рядом Парижская площадь. Организация требует прекратить использовать нефть, газ и уголь к 2030 году. Активисты "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
https://ria.ru/20230906/aktivisty-1894546954.html
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в мире, берлин (город), twitter, городское хозяйство москвы
В мире, Берлин (город), Twitter, Городское хозяйство Москвы
В Берлине эко-активисты измазали краской Бранденбургские ворота
В Берлине эко-активисты измазали краской шесть колонн Бранденбургских ворот