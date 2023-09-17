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Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 17.09.2023
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05:52 17.09.2023 (обновлено: 06:30 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/universitet-1896769755.html
Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет
Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 17.09.2023
Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет
Лидер КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:52
2023-09-17T06:30
россия
дальний восток
русский (остров)
ким чен ын
олег кожемяко
борис коробец
дальневосточный федеральный университет
воздушно-космические силы россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.Лидер КНДР прибыл в кампус утром воскресенья. Его встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, глава Приморья Олег Кожемяко, глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.Ким Чен Ына в корпусе вуза провели у стенда Минвостокразвития, оборудованного для Восточного экономического форума. Ректор показал лидеру КНДР макет действующего кампуса и планируемой второй очереди. В течение 25 минут Коробец рассказывал лидеру КНДР о развитии острова Русский, о задачах вуза, в том числе об обеспечении кадрами Дальнего Востока, подготовке студентов, проектировании мегасайнс-установки."Важно, что в условиях санкционного давления у нас учится 2,5 тысячи иностранных студентов, которые представляют 89 стран мира", - сказал Коробец Ким Чен Ыну.По итогам встречи ректор подарил Ким Чен Ыну картину-барельеф "Остров Русский" с рельефным изображением острова.В комментарии РИА Новости по итогам визита лидера КНДР в вуз Коробец отметил, что "ДВФУ сегодня – один из ключевых отечественных центров корееведения"."Эти исследования ведутся на Дальнем Востоке более 120 лет. У ДВФУ выстроены многолетние взаимовыгодные отношения с тремя вузами-партнерами Северной Кореи: Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Пхеньянским университетом иностранных языков и Университетом имени Ким Ир Сена, и мы всегда открыты к диалогу и новым форматам сотрудничества с партнерами из КНДР", - сказал ректор, комментарий которого РИА Новости предоставили в пресс-службе.Он отметил, что вуз считается одним из сильнейших и авторитетных центров изучения Кореи. Сегодня в стенах университета корейский язык и культуру изучают 450 россиян, а из КНДР в ДВФУ обучаются 43 студента."Надеемся, что в следующем году их будет больше", - сказал ректор.После ДВФУ Ким Чен Ын отправился на выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный.В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты ВКС России, в том числе сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Ким Чен Ыну представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием.Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. Позже Кожемяко сказал, что на воскресенье запланированы переговоры, на которых будут согласованы позиции о сотрудничестве КНДР и Приморья в разных сферах, в том числе в туризме.
https://ria.ru/20230917/vizit-1896764598.html
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дальний восток
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россия, дальний восток, русский (остров), ким чен ын, олег кожемяко, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, воздушно-космические силы россии, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, вэф-2023, ту-160м
Россия, Дальний Восток, Русский (остров), Ким Чен Ын, Олег Кожемяко, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет, Воздушно-космические силы России, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Су-35, ВЭФ-2023, Ту-160М
Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет

Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер КНДР прибыл в кампус утром воскресенья. Его встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, глава Приморья Олег Кожемяко, глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.
Ким Чен Ына в корпусе вуза провели у стенда Минвостокразвития, оборудованного для Восточного экономического форума. Ректор показал лидеру КНДР макет действующего кампуса и планируемой второй очереди. В течение 25 минут Коробец рассказывал лидеру КНДР о развитии острова Русский, о задачах вуза, в том числе об обеспечении кадрами Дальнего Востока, подготовке студентов, проектировании мегасайнс-установки.
"Важно, что в условиях санкционного давления у нас учится 2,5 тысячи иностранных студентов, которые представляют 89 стран мира", - сказал Коробец Ким Чен Ыну.
По итогам встречи ректор подарил Ким Чен Ыну картину-барельеф "Остров Русский" с рельефным изображением острова.
В комментарии РИА Новости по итогам визита лидера КНДР в вуз Коробец отметил, что "ДВФУ сегодня – один из ключевых отечественных центров корееведения".
"Эти исследования ведутся на Дальнем Востоке более 120 лет. У ДВФУ выстроены многолетние взаимовыгодные отношения с тремя вузами-партнерами Северной Кореи: Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Пхеньянским университетом иностранных языков и Университетом имени Ким Ир Сена, и мы всегда открыты к диалогу и новым форматам сотрудничества с партнерами из КНДР", - сказал ректор, комментарий которого РИА Новости предоставили в пресс-службе.
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Он отметил, что вуз считается одним из сильнейших и авторитетных центров изучения Кореи. Сегодня в стенах университета корейский язык и культуру изучают 450 россиян, а из КНДР в ДВФУ обучаются 43 студента.
"Надеемся, что в следующем году их будет больше", - сказал ректор.
После ДВФУ Ким Чен Ын отправился на выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный.
В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.
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В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты ВКС России, в том числе сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Ким Чен Ыну представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.
Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием.
Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. Позже Кожемяко сказал, что на воскресенье запланированы переговоры, на которых будут согласованы позиции о сотрудничестве КНДР и Приморья в разных сферах, в том числе в туризме.
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РоссияДальний ВостокРусский (остров)Ким Чен ЫнОлег КожемякоБорис КоробецДальневосточный федеральный университетВоздушно-космические силы РоссииSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Су-35ВЭФ-2023Ту-160М
 
 
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