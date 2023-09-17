https://ria.ru/20230917/universitet-1896769755.html

Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет

Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 17.09.2023

Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет

Лидер КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T05:52

2023-09-17T05:52

2023-09-17T06:30

россия

дальний восток

русский (остров)

ким чен ын

олег кожемяко

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

воздушно-космические силы россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.Лидер КНДР прибыл в кампус утром воскресенья. Его встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, глава Приморья Олег Кожемяко, глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.Ким Чен Ына в корпусе вуза провели у стенда Минвостокразвития, оборудованного для Восточного экономического форума. Ректор показал лидеру КНДР макет действующего кампуса и планируемой второй очереди. В течение 25 минут Коробец рассказывал лидеру КНДР о развитии острова Русский, о задачах вуза, в том числе об обеспечении кадрами Дальнего Востока, подготовке студентов, проектировании мегасайнс-установки."Важно, что в условиях санкционного давления у нас учится 2,5 тысячи иностранных студентов, которые представляют 89 стран мира", - сказал Коробец Ким Чен Ыну.По итогам встречи ректор подарил Ким Чен Ыну картину-барельеф "Остров Русский" с рельефным изображением острова.В комментарии РИА Новости по итогам визита лидера КНДР в вуз Коробец отметил, что "ДВФУ сегодня – один из ключевых отечественных центров корееведения"."Эти исследования ведутся на Дальнем Востоке более 120 лет. У ДВФУ выстроены многолетние взаимовыгодные отношения с тремя вузами-партнерами Северной Кореи: Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Пхеньянским университетом иностранных языков и Университетом имени Ким Ир Сена, и мы всегда открыты к диалогу и новым форматам сотрудничества с партнерами из КНДР", - сказал ректор, комментарий которого РИА Новости предоставили в пресс-службе.Он отметил, что вуз считается одним из сильнейших и авторитетных центров изучения Кореи. Сегодня в стенах университета корейский язык и культуру изучают 450 россиян, а из КНДР в ДВФУ обучаются 43 студента."Надеемся, что в следующем году их будет больше", - сказал ректор.После ДВФУ Ким Чен Ын отправился на выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный.В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты ВКС России, в том числе сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Ким Чен Ыну представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием.Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. Позже Кожемяко сказал, что на воскресенье запланированы переговоры, на которых будут согласованы позиции о сотрудничестве КНДР и Приморья в разных сферах, в том числе в туризме.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896764598.html

https://ria.ru/20230916/fregat-1896662926.html

https://ria.ru/20230917/predpriyatiya-1896764967.html

россия

дальний восток

русский (остров)

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