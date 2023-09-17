https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896779339.html
Эксперт ООН предупредила о катастрофичности санкций на удобрения
Эксперт ООН предупредила о катастрофичности санкций на удобрения - РИА Новости, 17.09.2023
Эксперт ООН предупредила о катастрофичности санкций на удобрения
Поскольку Европейский Союз уже ввел прямые санкции в отношении белорусских удобрений, от которых полностью зависели некоторые страны Африки, исчезновение... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:17
2023-09-17T09:17
2023-09-17T09:17
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экономика
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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Поскольку Европейский Союз уже ввел прямые санкции в отношении белорусских удобрений, от которых полностью зависели некоторые страны Африки, исчезновение дополнительно российских удобрений было бы катастрофическим для ряда стран Африки и Латинской Америки, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному прав, той же резолюцией был учрежден мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработки проектов документов и руководств, осуществления страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека. "Учитывая, что у России чуть меньше 20% рынка калийных удобрений и довольно существенная часть рынка азотных удобрений, то если Россия также исчезнет с рынка удобрений, ситуация с поставкой удобрений африканским странам и ряду стран Латинской Америки станет не просто плохой, а катастрофической", - сказала она. Довгань напомнила, что белорусские удобрения уже прямо находятся под санкциями ЕС, в то время как доля Белоруссии в производстве калийных удобрений составляет более 20%, и многие африканские страны на 100% зависят от его импорта. "В итоге они (страны Африки – ред.) утратили доступ к этим удобрениям, и проблема голода, которая и так была там весьма актуальной, стала ещё более острой. Мы проводили исследования относительно того, можно ли как-то заменить эти удобрения, но на сегодняшний день альтернатив, в принципе, нет", - подчеркнула спецдокладчик ООН. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились 4 сентября в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, указывали в МИД России.
https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, экономика
Эксперт ООН предупредила о катастрофичности санкций на удобрения
Эксперт: ситуация с удобрениями станет катастрофической при сохранении санкций
ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Поскольку Европейский Союз уже ввел прямые санкции в отношении белорусских удобрений, от которых полностью зависели некоторые страны Африки, исчезновение дополнительно российских удобрений было бы катастрофическим для ряда стран Африки и Латинской Америки, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному прав, той же резолюцией был учрежден мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработки проектов документов и руководств, осуществления страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.
"Учитывая, что у России
чуть меньше 20% рынка калийных удобрений и довольно существенная часть рынка азотных удобрений, то если Россия также исчезнет с рынка удобрений, ситуация с поставкой удобрений африканским странам и ряду стран Латинской Америки станет не просто плохой, а катастрофической", - сказала она.
Довгань напомнила, что белорусские удобрения уже прямо находятся под санкциями ЕС
, в то время как доля Белоруссии
в производстве калийных удобрений составляет более 20%, и многие африканские страны на 100% зависят от его импорта.
США импортировали рекордный объем удобрений из России
"В итоге они (страны Африки – ред.) утратили доступ к этим удобрениям, и проблема голода, которая и так была там весьма актуальной, стала ещё более острой. Мы проводили исследования относительно того, можно ли как-то заменить эти удобрения, но на сегодняшний день альтернатив, в принципе, нет", - подчеркнула спецдокладчик ООН.
Президенты России и Турции Владимир Путин
и Реджеп Тайип Эрдоган
встретились 4 сентября в Сочи
. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара
готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш
направил главе российского МИД Сергею Лаврову
письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, указывали в МИД России.
Эрдоган назвал отношение к экспорту российских удобрений легкомысленным