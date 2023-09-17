https://ria.ru/20230917/trevoga-1896870316.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:51
2023-09-17T23:51
2023-09-17T23:51
специальная военная операция на украине
украина
в мире
одесская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в Кировоградской области прозвучала в 22.04 (совпадает с мск), в Одесской области - в 23.06. Кроме того, украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Одесской области. "Взрывы раздаются в Одесской области", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в телеграм-канале. Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, одесская область, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Одесская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу