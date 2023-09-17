https://ria.ru/20230917/trevoga-1896870316.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T23:51

2023-09-17T23:51

2023-09-17T23:51

специальная военная операция на украине

украина

в мире

одесская область

кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в Кировоградской области прозвучала в 22.04 (совпадает с мск), в Одесской области - в 23.06. Кроме того, украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Одесской области. "Взрывы раздаются в Одесской области", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в телеграм-канале. Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, одесская область, кировоградская область, вооруженные силы рф