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Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ - РИА Новости, 17.09.2023
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06:57 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/studenty-1896771641.html
Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ
Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ - РИА Новости, 17.09.2023
Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ
Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке встретился с северокорейскими студентами, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T06:57
2023-09-17T06:57
россия
владивосток
ким чен ын
владимир путин
юрий гагарин (космонавт)
дальневосточный федеральный университет
воздушно-космические силы россии
мариинский театр
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке встретился с северокорейскими студентами, сообщил журналистам представитель правительства Приморья "Встретился со студентами на "Улице Дальнего Востока". Они его торжественно приветствовали, пообщались, прошло фотографирование", - сказал представитель правительства. В ДВФУ обучаются 43 студента из КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу Ким Чен Ын снова прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты ВКС России. Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер Северной Кореи посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.
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россия, владивосток, ким чен ын, владимир путин, юрий гагарин (космонавт), дальневосточный федеральный университет, воздушно-космические силы россии, мариинский театр, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35
Россия, Владивосток, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Юрий Гагарин (космонавт), Дальневосточный федеральный университет, Воздушно-космические силы России, Мариинский театр, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Су-35
Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ

Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ во Владивостоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке встретился с северокорейскими студентами, сообщил журналистам представитель правительства Приморья
«
"Встретился со студентами на "Улице Дальнего Востока". Они его торжественно приветствовали, пообщались, прошло фотографирование", - сказал представитель правительства.
В ДВФУ обучаются 43 студента из КНДР
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный.
В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу Ким Чен Ын снова прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты ВКС России. Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер Северной Кореи посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.
Прибытие Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на станцию Артём-Приморский - 1 в Приморье
Посол в КНДР рассказал о впечатлении Ким Чен Ына от визита в Россию
Вчера, 03:29
 
РоссияВладивостокКим Чен ЫнВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)Дальневосточный федеральный университетВоздушно-космические силы РоссииМариинский театрSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Су-35
 
 
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