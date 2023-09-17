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ДВФУ будет рад изучению гидроэнергетики студентами из КНДР, заявил ректор - РИА Новости, 17.09.2023
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06:55 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/studenty-1896771468.html
ДВФУ будет рад изучению гидроэнергетики студентами из КНДР, заявил ректор
ДВФУ будет рад изучению гидроэнергетики студентами из КНДР, заявил ректор - РИА Новости, 17.09.2023
ДВФУ будет рад изучению гидроэнергетики студентами из КНДР, заявил ректор
Дальневосточный федеральный университет был бы рад участию студентов из Северной Кореи в изучении гидроэнергетики, в разработке технологических решений в этой... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T06:55
2023-09-17T06:55
россия
русский (остров)
дальний восток
олег кожемяко
ким чен ын
дальневосточный федеральный университет
русгидро
воздушно-космические силы россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет был бы рад участию студентов из Северной Кореи в изучении гидроэнергетики, в разработке технологических решений в этой отрасли, заявил ректор ДВФУ Борис Горобец лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Лидер КНДР прибыл в кампус ДВФУ утром воскресенья. Его встретили глава Приморья Олег Кожемяко, глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и ректор ДВФУ Борис Коробец. Ректор показал Ким Чен Ыну макет действующего кампуса и планируемой второй очереди. В течение 25 минут Коробец рассказывал лидеру КНДР о развитии острова Русский, о задачах вуза, в том числе об обеспечении кадрами Дальнего Востока, подготовке студентов, проектировании мегасайнс-установки. "На прошлом Восточном экономическом форуме мы с крупнейшей корпорацией, занимающейся энергетикой, "Русгидро", открывали свой инжиниринговый центр совместный. С каждым годом мы хотим, чтобы все больше ребят начало заниматься гидроэнергетикой. Это очень перспективное направление развития. Мы будем очень рады, если и студенты из Корейской Народно-Демократической Республики смогут в этот процесс включиться, еще более эффективно вместе разрабатывать новые технологические решения", - сказал ректор ДВФУ Ким Чен Ыну. Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу Ким Чен Ын снова прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты ВКС России. Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. Позже Кожемяко сказал, что на воскресенье запланированы переговоры, на которых будут согласованы позиции о сотрудничестве КНДР и Приморья в разных сферах, в том числе в туризме.
https://ria.ru/20230917/marshrut-1896764794.html
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
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россия, русский (остров), дальний восток, олег кожемяко, ким чен ын, дальневосточный федеральный университет, русгидро, воздушно-космические силы россии, борис коробец, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35
Россия, Русский (остров), Дальний Восток, Олег Кожемяко, Ким Чен Ын, Дальневосточный федеральный университет, РусГидро, Воздушно-космические силы России, Борис Коробец, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Су-35
ДВФУ будет рад изучению гидроэнергетики студентами из КНДР, заявил ректор

Городец: ДВФУ будет рад участию студентов из КНДР в изучении гидроэнергетики

© Фото : Фонд Росконгресс / Вячеслав ВикторовДальневосточный федеральный университет во Владивостоке
Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : Фонд Росконгресс / Вячеслав Викторов
Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет был бы рад участию студентов из Северной Кореи в изучении гидроэнергетики, в разработке технологических решений в этой отрасли, заявил ректор ДВФУ Борис Горобец лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
Лидер КНДР прибыл в кампус ДВФУ утром воскресенья. Его встретили глава Приморья Олег Кожемяко, глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и ректор ДВФУ Борис Коробец. Ректор показал Ким Чен Ыну макет действующего кампуса и планируемой второй очереди. В течение 25 минут Коробец рассказывал лидеру КНДР о развитии острова Русский, о задачах вуза, в том числе об обеспечении кадрами Дальнего Востока, подготовке студентов, проектировании мегасайнс-установки.
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"На прошлом Восточном экономическом форуме мы с крупнейшей корпорацией, занимающейся энергетикой, "Русгидро", открывали свой инжиниринговый центр совместный. С каждым годом мы хотим, чтобы все больше ребят начало заниматься гидроэнергетикой. Это очень перспективное направление развития. Мы будем очень рады, если и студенты из Корейской Народно-Демократической Республики смогут в этот процесс включиться, еще более эффективно вместе разрабатывать новые технологические решения", - сказал ректор ДВФУ Ким Чен Ыну.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный.
В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу Ким Чен Ын снова прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты ВКС России. Далее во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", там ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием.
Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. Позже Кожемяко сказал, что на воскресенье запланированы переговоры, на которых будут согласованы позиции о сотрудничестве КНДР и Приморья в разных сферах, в том числе в туризме.
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Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
15 сентября, 12:52
 
РоссияРусский (остров)Дальний ВостокОлег КожемякоКим Чен ЫнДальневосточный федеральный университетРусГидроВоздушно-космические силы РоссииБорис КоробецSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Су-35
 
 
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