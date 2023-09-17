Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту
Ким Чен Ын при визите в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту России
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По его данным, во время посещения военного аэродрома Кневичи северокорейский лидер получил "в знак безграничной благодарности" за визит подарок от командующего дальней авиацией Кобылаша.
Еще один подарок Ким Чен Ын получил от министра обороны РФ. "Сергей Шойгу преподнес уважаемому товарищу Ким Чен Ыну со всей душой приготовленный подарок", - пишет ЦТАК.
Северокорейский лидер в свою очередь передал подарок Тихоокеанскому флоту РФ, когда посещал его базу и поднимался на фрегат "Маршал Шапошников". Он "высоко оценил" боевой дух и героизм Тихоокеанского флота РФ, военнослужащие которого "вносят большой вклад в обеспечение мира и безопасности" в Северо-Восточной Азии и во всем мире. Ким Чен Ын также оставил запись в книге почетных гостей корабля.
Что именно за подарки передал и получил Ким Чен Ын, не уточняется.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Также северокорейскому лидеру представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.