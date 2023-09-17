Кожемяко подарил Ким Чен Ыну бронежилет и беспилотники
Глава Приморья Кожемяко подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть дронов
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко при осмотре продукции, созданной в Приморском крае для нужд СВО, подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления, сообщил журналистам глава приморского министерства ГО и ЧС Александр Златкин.
Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский. Он посетил кампус ДВФУ, где ректор Борис Коробец рассказал ему о развитии острова и вуза. Далее лидер Северной Кореи посетил выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Губернатор края Олег Кожемяко в ходе осмотра Ким Чен Ыном "Улицы Дальнего Востока" показал гостю разработки приморских компаний, образцы которых отправляют в зону СВО. Часть продукции уже используется в зоне СВО приморскими соединениями, уточнили РИА Новости в правительстве края. По итогам губернатор подарил Киму отдельные образцы, рассказали журналистам в приморском правительстве.
"Передан штурмовой бронежилет класса (защиты – ред.) Бр5 и С2. Бр5 по пуле, С2 по осколкам. Самый оптимальный вариант... Полностью приморский дизайн (и производство) и полностью импортозамещенная ткань с инфракрасной ремиссией (делает носителя менее заметным через прибор ночного видения). Также российская. Передан комплект FPV-дронов - дронов-камикадзе - в количестве пяти штук и система управления к нему <…> с интерактивными очками. И третье: передан беспилотник "Герань-25", модель 8. Разведывательный, также с системой наблюдения и управления", - сообщил Златкин.
В правительстве региона журналистам уточнили, что систему управления этими FPV-дронами разработали в Приморье, и сами беспилотники приморского производства, хотя комплектующие и не местные на 100%. Большой разведывательный дрон был разработан и произведен в Приморском крае.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Также северокорейскому лидеру представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.