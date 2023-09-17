https://ria.ru/20230917/partnery-1896745101.html

Наши бывшие партнеры и учение чучхе

Наши бывшие партнеры и учение чучхе - РИА Новости, 17.09.2023

Наши бывшие партнеры и учение чучхе

Визит главы КНДР в Россию (а до этого даже подготовка к визиту) послужил источником самых болезненных ощущений для США, Великобритании и ЕС. Как пелось в хите... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T08:00

2023-09-17T08:00

2023-09-17T08:06

россия

ким чен ын

евросоюз

визит ким чен ына в россию

министерство обороны сша

джон кирби

сша

великобритания

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Визит главы КНДР в Россию (а до этого даже подготовка к визиту) послужил источником самых болезненных ощущений для США, Великобритании и ЕС. Как пелось в хите 90-х, "проняла тебя нервенная дрожь".Вторя официальному представителю Пентагона контр-адмиралу Джону Кирби, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил: "Любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры".Понятно, что любые дружеские или хотя бы не враждебные контакты России с иностранными государствами крайне раздражают наших бывших западных партнеров. Ведь они очевидно противоречат постулату о глухой изоляции нашей страны. Хотя не сегодня подмечено, что вражда с одной державой (или группой держав) обыкновенно порождает союз (или что-то на этой линии) с другой державой. А это уже несколько другое дело. Впрочем, учение о международных балансах и контрбалансах нынешним западным теоретикам совсем чуждо.Но это ладно. Более странна столь нервическая реакция Запада на приезд блестящего полководца в Россию на бронепоезде, как будто небо обвалилось на землю. Ведь Ким Чен Ын уже приезжал в те же края на свидание с В. В. Путиным в апреле 2019-го, и тогда ничего совсем уж сверхъестественного не произошло.Можно было бы понять преувеличение (и даже сильное преувеличение) значимости этого визита, исходящее от российской стороны. Практика, допустимая в военных бюллетенях, очевидно, допустима и в сводках дипломатических.Но почему этот визит вызывает ужас у наших западных партнеров, понять труднее.Ведь Северная Корея обложена (и очень давно) западными санкциями по самое не могу. Режим санкций, включающий и меры против третьих стран, готовых подторговывать с КНДР, считай, всеобъемлющий. И причина такого ожесточения не столько даже в желании уничтожить режим — за много десятилетий пришли к выводу, что тут покушение с негодными средствами, — сколько в том, чтобы удушить северокорейский ВПК. Хоть чучхе — это принцип опоры на собственные силы, но высокотехнологичный ВПК не может полностью обойтись без критического импорта.А тут вдруг выясняется, что северокорейская промышленность не только успешно кует для своей армии оружие победы, но еще и готова поставлять России оружие и боеприпасы. И явно не единичными партиями. По крайней мере, об этой предполагаемой готовности с великой тревогой говорят западные эксперты.Но тогда в чем вообще смысл санкций, по замыслу сконструированных таким образом, чтобы и мышь не проскользнула?Есть и другая проблема. Уже много лет, еще с времен вождя-отца Ким Ир Сена, во внешнем мире господствует не очень благоприятный образ северокорейского режима. Включающий в себя не только свирепую деспотию, но и крайне низкий уровень народного потребления. Может быть, корейцы и усиленно куют грозное оружие, но при этом сами давно уже последний хрен без соли доедают.В принципе, это возможно. Вспомним создание ракетно-ядерного щита в послевоенном СССР и тогдашний уровень благосостояния. Но, вообще-то, серьезный рост ВПК, обеспечивший нашей стране стратегический паритет, произошел лишь при Хрущеве — Брежневе. Параллельно со всевозрастающей заботой партии и правительства о росте благосостояния трудящихся. И непонятно, на каком этапе находится сегодняшняя КНДР. Северокорейцы доросли до своего Брежнева или еще нет? А ведь от ответа на этот вопрос зависит и оценка потенциала северокорейского ВПК. Экспортного потенциала в том числе.Беда как наша, так и наших западных (в широком смысле слова "Запад") партнеров в том, что и мы, и они имеем крайне приблизительное представление о северокорейских делах или вовсе его не имеем.Партнеры все больше пробавляются информацией, исходящей от южнокорейских источников. Которые рисуют ад кромешный к северу от 38-й параллели. Дядья Ким Чен Ына, расстреливаемые из зениток, etc.У нас же сейчас большую силу взяли коммунисты и сочувствующие, изображающие такой парадиз, наблюдаемый (якобы) в КНДР, светлые черты которого далеко не всякий перестройщик в 1990 году приписывал странам капитала. Сусальность зашкаливает.А серьезных резидентов, которые на месте держали бы руку на пульсе событий, нет, похоже, ни у нас, ни у них. Платоновская пещера, понимаешь.Таковы трудности познания закрытых обществ.Поэтому при всей важности взаимодействия с блестящим полководцем Ким Чен Ыном мы, похоже, долго еще будем обречены на большую приблизительность нашего познания. О наших бывших партнерах и говорить нечего.

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

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