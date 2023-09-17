Рейтинг@Mail.ru
Лидер КНДР посетил Приморский океанариум во Владивостоке - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/okeanarium-1896771830.html
Лидер КНДР посетил Приморский океанариум во Владивостоке
Лидер КНДР посетил Приморский океанариум во Владивостоке - РИА Новости, 17.09.2023
Лидер КНДР посетил Приморский океанариум во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита во Владивосток посетил Приморский океанариум на острове Русский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T07:00
2023-09-17T07:00
россия
русский (остров)
владивосток
ким чен ын
борис коробец
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
мариинский театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152761/23/1527612373_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_14884a33da1136cf4ffe8b0e3c735fe0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита во Владивосток посетил Приморский океанариум на острове Русский, передает корреспондент РИА Новости. Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский. Он посетил кампус ДВФУ, где ректор Борис Коробец рассказал ему о развитии острова и вуза. Коробец подарил Ким Чен Ыну картину - барельеф "Остров Русский". Далее лидер Северной Кореи посетил выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. После визита в ДВФУ лидер Северной Кореи поехал в Приморский океанариум. Его сопровождали губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. На площадке у входа в океанариум кортеж Ким Чен Ына встретило руководство учреждения. Лидеру КНДР в дельфинарии показали шоу морских млекопитающих: белух, афалин, морского котика и моржа. Ким Чен Ын с улыбкой и смехом смотрел представление и аплодировал, особенно бурно он отреагировал, когда морж Миша ластами "посылал воздушные поцелуи". После представления Ким Чен Ыну провели экскурсию по экспозиции океанариума. Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Ким Чен Ыну представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер Северной Кореи посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.
https://ria.ru/20230917/studenty-1896771641.html
https://ria.ru/20230917/vizit-1896764598.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152761/23/1527612373_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_6acabac80f5387035f1306fcabe0b564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русский (остров), владивосток, ким чен ын, борис коробец, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, мариинский театр, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, ту-160м
Россия, Русский (остров), Владивосток, Ким Чен Ын, Борис Коробец, Олег Кожемяко, Дальневосточный федеральный университет, Мариинский театр, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Су-35, Ту-160М
Лидер КНДР посетил Приморский океанариум во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум на острове Русский

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриморский океанариум на острове Русский во Владивостоке
Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита во Владивосток посетил Приморский океанариум на острове Русский, передает корреспондент РИА Новости.
Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский. Он посетил кампус ДВФУ, где ректор Борис Коробец рассказал ему о развитии острова и вуза. Коробец подарил Ким Чен Ыну картину - барельеф "Остров Русский". Далее лидер Северной Кореи посетил выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023.
После визита в ДВФУ лидер Северной Кореи поехал в Приморский океанариум. Его сопровождали губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. На площадке у входа в океанариум кортеж Ким Чен Ына встретило руководство учреждения.
Лидеру КНДР в дельфинарии показали шоу морских млекопитающих: белух, афалин, морского котика и моржа. Ким Чен Ын с улыбкой и смехом смотрел представление и аплодировал, особенно бурно он отреагировал, когда морж Миша ластами "посылал воздушные поцелуи". После представления Ким Чен Ыну провели экскурсию по экспозиции океанариума.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ
Вчера, 06:57
В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Ким Чен Ыну представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.
Далее во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер Северной Кореи посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.
Прибытие Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на станцию Артём-Приморский - 1 в Приморье
Посол в КНДР рассказал о впечатлении Ким Чен Ына от визита в Россию
Вчера, 03:29
 
РоссияРусский (остров)ВладивостокКим Чен ЫнБорис КоробецОлег КожемякоДальневосточный федеральный университетМариинский театрSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Су-35Ту-160М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала