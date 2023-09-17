https://ria.ru/20230917/okeanarium-1896771830.html

Лидер КНДР посетил Приморский океанариум во Владивостоке

Лидер КНДР посетил Приморский океанариум во Владивостоке - РИА Новости, 17.09.2023

Лидер КНДР посетил Приморский океанариум во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита во Владивосток посетил Приморский океанариум на острове Русский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T07:00

2023-09-17T07:00

2023-09-17T07:00

россия

русский (остров)

владивосток

ким чен ын

борис коробец

олег кожемяко

дальневосточный федеральный университет

мариинский театр

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита во Владивосток посетил Приморский океанариум на острове Русский, передает корреспондент РИА Новости. Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский. Он посетил кампус ДВФУ, где ректор Борис Коробец рассказал ему о развитии острова и вуза. Коробец подарил Ким Чен Ыну картину - барельеф "Остров Русский". Далее лидер Северной Кореи посетил выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. После визита в ДВФУ лидер Северной Кореи поехал в Приморский океанариум. Его сопровождали губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. На площадке у входа в океанариум кортеж Ким Чен Ына встретило руководство учреждения. Лидеру КНДР в дельфинарии показали шоу морских млекопитающих: белух, афалин, морского котика и моржа. Ким Чен Ын с улыбкой и смехом смотрел представление и аплодировал, особенно бурно он отреагировал, когда морж Миша ластами "посылал воздушные поцелуи". После представления Ким Чен Ыну провели экскурсию по экспозиции океанариума. Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Ким Чен Ыну представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер Северной Кореи посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

https://ria.ru/20230917/studenty-1896771641.html

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россия

русский (остров)

владивосток

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россия, русский (остров), владивосток, ким чен ын, борис коробец, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, мариинский театр, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, ту-160м