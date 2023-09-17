https://ria.ru/20230917/meditsina-1896769099.html
Эксперт предположил, как ИИ в будущем будут применять в медицине
Эксперт предположил, как ИИ в будущем будут применять в медицине - РИА Новости, 17.09.2023
Эксперт предположил, как ИИ в будущем будут применять в медицине
Искусственный интеллект в будущем будет помогать врачам расшифровывать динамические медицинские изображения, в том числе результаты УЗИ, при этом технологии уже РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:31
2023-09-17T05:31
2023-09-17T05:31
москва
владивосток
кирилл каем
сколково
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878352653_0:235:2730:1771_1920x0_80_0_0_ca30c0d16dbb3ddc28155e17b7a40546.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект в будущем будет помогать врачам расшифровывать динамические медицинские изображения, в том числе результаты УЗИ, при этом технологии уже сейчас применяются, например, для компьютерной томографии (КТ), рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем. "Такие решения масштабируются быстро, не нужно ввозить тяжелое оборудование – это программное обеспечение... Если говорить о медицинских изображениях, то это новая разработка в области динамических медицинских изображений, потому что кроме статических карт - КТ, МРТ, рентген, есть, например, сложные в распознавании, требующие квалифицированного врача, изображения УЗИ. Я думаю, что в этой части мы увидим много разработок", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах масштабирования ИИ. По его словам, снимки КТ жителей Москвы в большинстве случаев направляется на второе мнение к ИИ – его перепроверяют одним или двумя алгоритмами, чтобы не упустить ошибку врача. "В столице и некоторых регионах для этого создаются специальные центры, где работает искусственный интеллект", - добавил Каем. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/medpomosch-1895878032.html
москва
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878352653_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_691f9f8780d6281c988ba9b977163bb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владивосток, кирилл каем, сколково, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Москва, Владивосток, Кирилл Каем, Сколково, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Эксперт предположил, как ИИ в будущем будут применять в медицине
Эксперт "Сколково" Каем: ИИ в будущем будет помогать врачам расшифровывать УЗИ