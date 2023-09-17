https://ria.ru/20230917/meditsina-1896769099.html

Эксперт предположил, как ИИ в будущем будут применять в медицине

Эксперт предположил, как ИИ в будущем будут применять в медицине - РИА Новости, 17.09.2023

Эксперт предположил, как ИИ в будущем будут применять в медицине

Искусственный интеллект в будущем будет помогать врачам расшифровывать динамические медицинские изображения, в том числе результаты УЗИ, при этом технологии уже РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T05:31

2023-09-17T05:31

2023-09-17T05:31

москва

владивосток

кирилл каем

сколково

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект в будущем будет помогать врачам расшифровывать динамические медицинские изображения, в том числе результаты УЗИ, при этом технологии уже сейчас применяются, например, для компьютерной томографии (КТ), рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем. "Такие решения масштабируются быстро, не нужно ввозить тяжелое оборудование – это программное обеспечение... Если говорить о медицинских изображениях, то это новая разработка в области динамических медицинских изображений, потому что кроме статических карт - КТ, МРТ, рентген, есть, например, сложные в распознавании, требующие квалифицированного врача, изображения УЗИ. Я думаю, что в этой части мы увидим много разработок", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах масштабирования ИИ. По его словам, снимки КТ жителей Москвы в большинстве случаев направляется на второе мнение к ИИ – его перепроверяют одним или двумя алгоритмами, чтобы не упустить ошибку врача. "В столице и некоторых регионах для этого создаются специальные центры, где работает искусственный интеллект", - добавил Каем. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/medpomosch-1895878032.html

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москва, владивосток, кирилл каем, сколково, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023