https://ria.ru/20230917/konflikt-1896786499.html

"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине

"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине - РИА Новости, 17.09.2023

"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине

Конфликт на Украине не закончится скоро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг немецкой медиагруппе Funke. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:35

2023-09-17T10:35

2023-09-17T14:16

в мире

украина

йенс столтенберг

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине не закончится скоро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг немецкой медиагруппе Funke."Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине", — сказал он.Столтенберг также отметил, что он рассматривает страну как будущего члена НАТО.На летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса обещал, что Украину пригласят в блок по единогласному решению его членов и при выполнении всех условий. Но он не упомянул никаких сроков такого возможного приглашения.

https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html

https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896780894.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вильнюс