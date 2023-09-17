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"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине - РИА Новости, 17.09.2023
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10:35 17.09.2023 (обновлено: 14:16 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/konflikt-1896786499.html
"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине
"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине - РИА Новости, 17.09.2023
"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине
Конфликт на Украине не закончится скоро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг немецкой медиагруппе Funke. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T10:35
2023-09-17T14:16
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
вильнюс
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине не закончится скоро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг немецкой медиагруппе Funke."Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине", — сказал он.Столтенберг также отметил, что он рассматривает страну как будущего члена НАТО.На летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса обещал, что Украину пригласят в блок по единогласному решению его членов и при выполнении всех условий. Но он не упомянул никаких сроков такого возможного приглашения.
https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вильнюс
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вильнюс
"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине

Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине не закончится скоро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг немецкой медиагруппе Funke.
"Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине", — сказал он.
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Столтенберг также отметил, что он рассматривает страну как будущего члена НАТО.
На летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса обещал, что Украину пригласят в блок по единогласному решению его членов и при выполнении всех условий. Но он не упомянул никаких сроков такого возможного приглашения.
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