https://ria.ru/20230917/kndr-1896787108.html

В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию

В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию - РИА Новости, 17.09.2023

В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию

Власти Приморья проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, завершающего свой визит в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:41

2023-09-17T10:41

2023-09-17T14:16

россия

хасан

владивосток

ким чен ын

александр козлов (глава минприроды)

олег кожемяко

воздушно-космические силы россии

мариинский театр

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АРТЕМ (Приморский край), 17 сен — РИА Новости. Власти Приморья проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, завершающего свой визит в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония проводов главы Северной Кореи состоялась на станции Артем-Приморский — 1, где уже стоял его бронепоезд. Расстояние от Артема до станции Хасан на границе с КНДР превышает 200 километров. Время в пути на поезде занимает несколько часов. Для проводов перед бронепоездом расстелили ковровую дорожку. У перрона кортеж лидера КНДР встретила рота почетного караула Восточного военного округа, военный оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил гвардейский встречный марш, а после — гимны России и КНДР. Затем провожающие вместе с почетным гостем последовали к вагону под строевой марш авторства военного дирижера Дмитрия Перцева. Во время исполнения гимнов двух стран Ким Чен Ын и министр природных ресурсов России Александр Козлов стояли лицом к оркестру. Провожали лидера КНДР министр Александр Козлов, посол России в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Провожающие пообщались с Ким Чен Ыном, он пожал им руки и поднялся в вагон, на прощание помахав рукой, и в воинском приветствии приложил правую ладонь ко лбу. В это время лимузин лидера КНДР заехал в один из вагонов поезда. Состав отошел от станции под марш "Прощание славянки". Глава КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе продемонстрировал фигуры высшего пилотажа.В субботу лидеру КНДР на аэродроме Кневичи в Приморье показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил, а также гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. После этого он вместе с Сергеем Шойгу посетил во Владивостоке фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".Утром в воскресенье Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Там он пообщался с северокорейскими студентами вуза. Затем глава государства посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и его экспозиции. После лидер КНДР посетил предприятие резидента ТОР, занимающегося производством сырья и пищевых добавок "Арника".

https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html

https://ria.ru/20230917/shoygu-1896785068.html

https://ria.ru/20230917/kim-1896783685.html

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хасан

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Варвара Скокшина

россия, хасан, владивосток, ким чен ын, александр козлов (глава минприроды), олег кожемяко, воздушно-космические силы россии, мариинский театр, визит ким чен ына в россию