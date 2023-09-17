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В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию - РИА Новости, 17.09.2023
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10:41 17.09.2023 (обновлено: 14:16 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/kndr-1896787108.html
В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию
В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию - РИА Новости, 17.09.2023
В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию
Власти Приморья проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, завершающего свой визит в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T10:41
2023-09-17T14:16
россия
хасан
владивосток
ким чен ын
александр козлов (глава минприроды)
олег кожемяко
воздушно-космические силы россии
мариинский театр
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АРТЕМ (Приморский край), 17 сен — РИА Новости. Власти Приморья проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, завершающего свой визит в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония проводов главы Северной Кореи состоялась на станции Артем-Приморский — 1, где уже стоял его бронепоезд. Расстояние от Артема до станции Хасан на границе с КНДР превышает 200 километров. Время в пути на поезде занимает несколько часов. Для проводов перед бронепоездом расстелили ковровую дорожку. У перрона кортеж лидера КНДР встретила рота почетного караула Восточного военного округа, военный оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил гвардейский встречный марш, а после — гимны России и КНДР. Затем провожающие вместе с почетным гостем последовали к вагону под строевой марш авторства военного дирижера Дмитрия Перцева. Во время исполнения гимнов двух стран Ким Чен Ын и министр природных ресурсов России Александр Козлов стояли лицом к оркестру. Провожали лидера КНДР министр Александр Козлов, посол России в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Провожающие пообщались с Ким Чен Ыном, он пожал им руки и поднялся в вагон, на прощание помахав рукой, и в воинском приветствии приложил правую ладонь ко лбу. В это время лимузин лидера КНДР заехал в один из вагонов поезда. Состав отошел от станции под марш "Прощание славянки". Глава КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе продемонстрировал фигуры высшего пилотажа.В субботу лидеру КНДР на аэродроме Кневичи в Приморье показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил, а также гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. После этого он вместе с Сергеем Шойгу посетил во Владивостоке фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".Утром в воскресенье Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Там он пообщался с северокорейскими студентами вуза. Затем глава государства посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и его экспозиции. После лидер КНДР посетил предприятие резидента ТОР, занимающегося производством сырья и пищевых добавок "Арника".
https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html
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россия, хасан, владивосток, ким чен ын, александр козлов (глава минприроды), олег кожемяко, воздушно-космические силы россии, мариинский театр, визит ким чен ына в россию
Россия, Хасан, Владивосток, Ким Чен Ын, Александр Козлов (глава Минприроды), Олег Кожемяко, Воздушно-космические силы России, Мариинский театр, Визит Ким Чен Ына в Россию
В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию

Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию, проводили со станции в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына во время отправления с железнодорожной станции Артем-Приморский — 1
Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына во время отправления с железнодорожной станции Артем-Приморский — 1 - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына во время отправления с железнодорожной станции Артем-Приморский — 1
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АРТЕМ (Приморский край), 17 сен — РИА Новости. Власти Приморья проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, завершающего свой визит в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости.
Церемония проводов главы Северной Кореи состоялась на станции Артем-Приморский — 1, где уже стоял его бронепоезд.
Расстояние от Артема до станции Хасан на границе с КНДР превышает 200 километров. Время в пути на поезде занимает несколько часов.
Для проводов перед бронепоездом расстелили ковровую дорожку. У перрона кортеж лидера КНДР встретила рота почетного караула Восточного военного округа, военный оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил гвардейский встречный марш, а после — гимны России и КНДР. Затем провожающие вместе с почетным гостем последовали к вагону под строевой марш авторства военного дирижера Дмитрия Перцева.
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Во время исполнения гимнов двух стран Ким Чен Ын и министр природных ресурсов России Александр Козлов стояли лицом к оркестру.
Провожали лидера КНДР министр Александр Козлов, посол России в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Провожающие пообщались с Ким Чен Ыном, он пожал им руки и поднялся в вагон, на прощание помахав рукой, и в воинском приветствии приложил правую ладонь ко лбу.
В это время лимузин лидера КНДР заехал в один из вагонов поезда. Состав отошел от станции под марш "Прощание славянки".
Глава КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе продемонстрировал фигуры высшего пилотажа.
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В субботу лидеру КНДР на аэродроме Кневичи в Приморье показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил, а также гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. После этого он вместе с Сергеем Шойгу посетил во Владивостоке фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".
Утром в воскресенье Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Там он пообщался с северокорейскими студентами вуза. Затем глава государства посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и его экспозиции. После лидер КНДР посетил предприятие резидента ТОР, занимающегося производством сырья и пищевых добавок "Арника".
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РоссияХасанВладивостокКим Чен ЫнАлександр Козлов (глава Минприроды)Олег КожемякоВоздушно-космические силы РоссииМариинский театрВизит Ким Чен Ына в Россию
 
 
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