https://ria.ru/20230917/kliniki-1896847386.html

Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники

Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники - РИА Новости, 17.09.2023

Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:08

2023-09-17T20:08

2023-09-17T20:08

общество

здоровье - общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

молодежный парламент при госдуме рф

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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники. Володин ответил на вопросы членов молодежного парламента. Встреча с ними проходит в преддверии первого заседания молодежного парламента, которое состоится в Госдуме в понедельник. "Роль региональных законодателей заключается в том, что было бы хорошо вам взять и запретить это делать руководству больниц, создавать свои клиники", - сказал Володин, отвечая на вопрос. Он отметил, что в регионах и сельских районах существует проблема финансирования районных больниц. "Мы этот вопрос обсуждали с министром здравоохранения, говорим о необходимости достижения параллельного финансирования за счёт бюджета, чтобы обеспечить необходимый объем средств именно в районные больницы", - добавил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20230829/medvuzy-1892900429.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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