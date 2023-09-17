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Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники
Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники - РИА Новости, 17.09.2023
Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:08
2023-09-17T20:08
2023-09-17T20:08
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
молодежный парламент при госдуме рф
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники. Володин ответил на вопросы членов молодежного парламента. Встреча с ними проходит в преддверии первого заседания молодежного парламента, которое состоится в Госдуме в понедельник. "Роль региональных законодателей заключается в том, что было бы хорошо вам взять и запретить это делать руководству больниц, создавать свои клиники", - сказал Володин, отвечая на вопрос. Он отметил, что в регионах и сельских районах существует проблема финансирования районных больниц. "Мы этот вопрос обсуждали с министром здравоохранения, говорим о необходимости достижения параллельного финансирования за счёт бюджета, чтобы обеспечить необходимый объем средств именно в районные больницы", - добавил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20230829/medvuzy-1892900429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Молодежный парламент при Госдуме РФ
Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники
Володин: следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники