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Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники - РИА Новости, 17.09.2023
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20:08 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/kliniki-1896847386.html
Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники
Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники - РИА Новости, 17.09.2023
Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:08
2023-09-17T20:08
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
молодежный парламент при госдуме рф
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники. Володин ответил на вопросы членов молодежного парламента. Встреча с ними проходит в преддверии первого заседания молодежного парламента, которое состоится в Госдуме в понедельник. "Роль региональных законодателей заключается в том, что было бы хорошо вам взять и запретить это делать руководству больниц, создавать свои клиники", - сказал Володин, отвечая на вопрос. Он отметил, что в регионах и сельских районах существует проблема финансирования районных больниц. "Мы этот вопрос обсуждали с министром здравоохранения, говорим о необходимости достижения параллельного финансирования за счёт бюджета, чтобы обеспечить необходимый объем средств именно в районные больницы", - добавил спикер Госдумы.
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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, россия, молодежный парламент при госдуме рф
Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Молодежный парламент при Госдуме РФ
Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники

Володин: следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что следует запретить руководству больниц создавать свои частные клиники.
Володин ответил на вопросы членов молодежного парламента. Встреча с ними проходит в преддверии первого заседания молодежного парламента, которое состоится в Госдуме в понедельник.
«
"Роль региональных законодателей заключается в том, что было бы хорошо вам взять и запретить это делать руководству больниц, создавать свои клиники", - сказал Володин, отвечая на вопрос.
Он отметил, что в регионах и сельских районах существует проблема финансирования районных больниц.
«
"Мы этот вопрос обсуждали с министром здравоохранения, говорим о необходимости достижения параллельного финансирования за счёт бюджета, чтобы обеспечить необходимый объем средств именно в районные больницы", - добавил спикер Госдумы.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФРоссияМолодежный парламент при Госдуме РФ
 
 
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