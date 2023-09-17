https://ria.ru/20230917/kim-1896783685.html

СМИ КНДР опубликовали фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке

СМИ КНДР опубликовали фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке - РИА Новости, 17.09.2023

СМИ КНДР опубликовали фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке

Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой запечатлен глава Северной Кореи Ким Чен Ын в шапке-ушанке. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:57

2023-09-17T09:57

2023-09-17T14:56

ким чен ын

сергей шойгу

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 17 сен — РИА Новости. Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой запечатлен глава Северной Кореи Ким Чен Ын в шапке-ушанке. На фотографии ЦТАК лидер КНДР в шапке-ушанке с коричневым мехом пожимает руку министру обороны России Сергею Шойгу и с улыбкой смотрит в камеру. Ким Чен Ын выглядит довольным. На заднем фоне виден стол с раскрытым на нем кейсом, в котором лежит меч. Накануне Ким Чен Ын прибыл в Приморье и побывал на аэродроме Кневичи, где встретился с Шойгу. Они обменялись мнениями по вопросу укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Министр обороны передал главе КНДР подарок, они также поднялись на борт фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Агентство сообщило, что Ким Чен Ын тоже передал подарок Тихоокеанскому флоту.

https://ria.ru/20230917/okeanarium-1896772240.html

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ким чен ын, сергей шойгу, кндр (северная корея)