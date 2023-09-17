https://ria.ru/20230917/kim-1896783685.html
СМИ КНДР опубликовали фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке
СМИ КНДР опубликовали фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке - РИА Новости, 17.09.2023
СМИ КНДР опубликовали фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке
Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой запечатлен глава Северной Кореи Ким Чен Ын в шапке-ушанке. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:57
2023-09-17T09:57
2023-09-17T14:56
ким чен ын
сергей шойгу
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 17 сен — РИА Новости. Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой запечатлен глава Северной Кореи Ким Чен Ын в шапке-ушанке. На фотографии ЦТАК лидер КНДР в шапке-ушанке с коричневым мехом пожимает руку министру обороны России Сергею Шойгу и с улыбкой смотрит в камеру. Ким Чен Ын выглядит довольным. На заднем фоне виден стол с раскрытым на нем кейсом, в котором лежит меч. Накануне Ким Чен Ын прибыл в Приморье и побывал на аэродроме Кневичи, где встретился с Шойгу. Они обменялись мнениями по вопросу укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Министр обороны передал главе КНДР подарок, они также поднялись на борт фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Агентство сообщило, что Ким Чен Ын тоже передал подарок Тихоокеанскому флоту.
https://ria.ru/20230917/okeanarium-1896772240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, сергей шойгу, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, КНДР (Северная Корея)
СМИ КНДР опубликовали фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке
Центральное телеграфное агентство КНДР показало фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке
СЕУЛ, 17 сен — РИА Новости. Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой запечатлен глава Северной Кореи Ким Чен Ын в шапке-ушанке.
На фотографии ЦТАК лидер КНДР в шапке-ушанке с коричневым мехом пожимает руку министру обороны России Сергею Шойгу и с улыбкой смотрит в камеру. Ким Чен Ын выглядит довольным. На заднем фоне виден стол с раскрытым на нем кейсом, в котором лежит меч.
Накануне Ким Чен Ын прибыл в Приморье и побывал на аэродроме Кневичи, где встретился с Шойгу. Они обменялись мнениями по вопросу укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Министр обороны передал главе КНДР подарок, они также поднялись на борт фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".
Агентство сообщило, что Ким Чен Ын тоже передал подарок Тихоокеанскому флоту.
В Приморском океанариуме с "огромной честью" приняли Ким Чен Ына