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В Подмосковье прошел Елисаветинский крестный ход

В Подмосковье прошел Елисаветинский крестный ход - РИА Новости, 17.09.2023

В Подмосковье прошел Елисаветинский крестный ход

До 3 тысяч человек приняли участие в XII Елисаветинском крестном ходе в Подмосковье, рассказали РИА Новости организаторы события – фонд содействия возрождению... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:02

2023-09-17T18:02

2023-09-17T18:02

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. До 3 тысяч человек приняли участие в XII Елисаветинском крестном ходе в Подмосковье, рассказали РИА Новости организаторы события – фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). Крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II), проводится с 2011 года в воскресенье, ближайшее к ее именинам. Великая княгиня Елизавета Федоровна была широко известна благотворительной деятельностью. "В этом году до 3 тысяч человек стали участниками крестного хода", - сказали в фонде. Крестный ход начался в 12.30, проследовал от Ильинского храма в селе Ильинское к Спасскому храму в селе Усово, где состоялся молебен святым преподобномученицам великой княгине Елизавете Федоровне и инокине Варваре. По данным организаторов, маршрут Крестного хода пролегает мимо исторических зданий родильного приюта и лазарета для раненых и увечных воинов Русско-японской войны. Участники совершили переправу по понтонному мосту и на плотах через Москву-реку, проследовали в Усово "мимо ограды старинного Спасского храма, который ныне является домовой церковью правительственной резиденции Ново-Огарево". После крестного хода у храма в Усово начинается благотворительная акция "Белый цветок" по сбору средств для семей участников спецоперации Одинцовского и Красногорского городских округов Подмосковья, также у Спасского храма откроют стендовую выставку фонда ЕСПО "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь". В этом году крестный ход приурочен к 105-летию гибели преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, а также к 110-летию прославления в лике святых патриарха Московского и всея Руси Гермогена. Ранее председатель наблюдательного совета Фонда ЕСПО Анна Громова отметила особую роль патриарха Гермогена в сохранении российской государственности: в период Смутного времени он был одной из главных фигур в борьбе с польскими интервентами, которые и заморили его голодом в 1612 году в Москве, он немного не дождался освобождения города. По словам Громовой, ополчение Минина и Пожарского, польская интервенция, предательство внутри государства – "вечные темы", но сегодня они приобретают особую актуальность. Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги, императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школу. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын, великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1905 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу, великую княгиню Елизавету Федоровну, урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую. Именно здесь (в Ильинском и Усово) великая княгиня знакомилась с русской культурой, изучала русский язык и православное вероучение. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с Сергеем Александровичем она возглавляла свыше 150 благотворительных организаций в России. Великая княгиня была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд ЕСПО уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович (1857-1905) и великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864-1918).

https://ria.ru/20230917/klaster-1896831300.html

https://ria.ru/20230906/proekt-1894504814.html

https://ria.ru/20221101/chteniya-1828369801.html

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Наталья Макарова

московская область (подмосковье), москва, россия, елизавета федоровна, николай i, александр ii, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, строгановское училище, русская православная церковь