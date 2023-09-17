https://ria.ru/20230917/fond-1896853324.html

Православный благотворительный фонд призвал помочь семьям участников СВО

Православный благотворительный фонд призвал помочь семьям участников СВО - РИА Новости, 17.09.2023

Православный благотворительный фонд призвал помочь семьям участников СВО

Ежегодная благотворительная акция "Белый цветок" началась в воскресенье в двух районах Подмосковье, но проходит по всей России в разное время, принять участие... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T21:05

2023-09-17T21:05

2023-09-17T21:05

религия

россия

московская область (подмосковье)

елизавета федоровна

николай i

санкт-петербург

александр i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ежегодная благотворительная акция "Белый цветок" началась в воскресенье в двух районах Подмосковье, но проходит по всей России в разное время, принять участие могут все желающие, средства направят на помощь семьям участников спецоперации, сказала РИА Новости председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. В воскресенье в Подмосковье завершился XII Елисаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II). Крестный ход проводится с 2011 года в воскресенье, ближайшее к ее именинам. Великая княгиня Елизавета Федоровна была широко известна благотворительной деятельностью. Крестный ход начался в 12.30, проследовал от Ильинского храма в селе Ильинское к Спасскому храму в селе Усово, где состоялся молебен святым преподобномученицам великой княгине Елизавете Федоровне и инокине Варваре. После у храма в Усово в 15.30 началась благотворительная акция "Белый цветок" по сбору средств для семей участников СВО Одинцовского и Красногорского городских округов Подмосковья, также у Спасского храма открыли стендовую выставку фонда ЕСПО "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь". "Наша благотворительная акция "Белый цветок" проходит более чем в 40 регионах России. Раньше мы собирали в пользу многодетных семей или детей нуждающихся. В этом году – в пользу семей участников спецоперации: бывает, что воин оставил престарелых родителей или супругу с детьми. Мы в каждом регионе собираем деньги для участников СВО из этого региона, и регион же распределяет, потому что они знают, кто в каком положении ушел на фронт", - сказала Громова. По ее словам, обычно в рамках акции в школах проходят уроки милосердия, дети делают белые цветки, "потом устраиваем благотворительную ярмарку". "Еще фонд занимается издательской деятельностью, мы всю выручку отдаем на эти цели. Мы вносим свою скромную лепту, но мы только "зачинщики", потом подключается региональный бизнес, предприятия, набегают хорошие суммы. Акция длится в течение нескольких месяцев, в каждом регионе – в разный период времени, когда удобнее. Например, в Одинцовском и Красногорском районе МО – до октября. Принять в этой акции могут все желающие, мы рады всем, нужно лишь зайти на сайт, связаться с представителями фонда", - заключила собеседница агентства. Современная акция "Белый цветок" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при поддержи царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с Сергеем Александровичем она возглавляла свыше 150 благотворительных организаций в России. Великая княгиня была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание фонд ЕСПО уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович (1857-1905) и великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864-1918).

https://ria.ru/20230917/khod-1896832521.html

https://ria.ru/20230917/klaster-1896831300.html

https://ria.ru/20221101/chteniya-1828369801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, московская область (подмосковье), елизавета федоровна, николай i, санкт-петербург, александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, строгановское училище, русская православная церковь