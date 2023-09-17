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Массовой экстрадиции украинцев-уклонистов не планируется, заявил Подоляк - РИА Новости, 17.09.2023
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23:14 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/ekstraditsiya-1896868199.html
Массовой экстрадиции украинцев-уклонистов не планируется, заявил Подоляк
Массовой экстрадиции украинцев-уклонистов не планируется, заявил Подоляк - РИА Новости, 17.09.2023
Массовой экстрадиции украинцев-уклонистов не планируется, заявил Подоляк
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что массовой экстрадиции граждан Украины, получивших фиктивные справки о непригодности к... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:14
2023-09-17T23:14
в мире
украина
здоровье - общество
чехия
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
юлия латынина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что массовой экстрадиции граждан Украины, получивших фиктивные справки о непригодности к военной службе, из других стран не планируется, однако у уехавших могут возникнуть юридические проблемы по возвращении на Украину. В интервью журналистке Юлии Латыниной* на ее канале в Youtube советник отметил, что украинцам, уехавшим на основании справок, нужно будет получить судебное решение, что справка была им выдана ненадлежащим образом. "На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы суды этих стран им это отменили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом. ...Суды вряд ли будут принимать решения об экстрадиции, ...будет невозможно массово забирать людей из стран Запада через экстрадиционные процедуры", - отметил советник главы офиса Зеленского. Подоляк подчеркнул, что у людей, получивших фиктивные справки, будут проблемы при возврате на Украину. "Будут реестры людей, которые получали фиктивные справки. ...Если они сейчас не возвращаются, то... когда конфликт закончится, у них будут определенные юридические проблемы - будут выясняться основания, на которых они покинули страну", - заявил он. Ранее издание Idnes заявило, что Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ. В августе на заседании совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230826/vzyatka-1892454474.html
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в мире, украина, здоровье - общество, чехия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, юлия латынина, youtube, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Здоровье - Общество, Чехия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Юлия Латынина, YouTube, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Массовой экстрадиции украинцев-уклонистов не планируется, заявил Подоляк

Подоляк: массовой экстрадиции украинцев-уклонистов не планируется

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что массовой экстрадиции граждан Украины, получивших фиктивные справки о непригодности к военной службе, из других стран не планируется, однако у уехавших могут возникнуть юридические проблемы по возвращении на Украину.
В интервью журналистке Юлии Латыниной* на ее канале в Youtube советник отметил, что украинцам, уехавшим на основании справок, нужно будет получить судебное решение, что справка была им выдана ненадлежащим образом.
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"На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы суды этих стран им это отменили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом. ...Суды вряд ли будут принимать решения об экстрадиции, ...будет невозможно массово забирать людей из стран Запада через экстрадиционные процедуры", - отметил советник главы офиса Зеленского.
Подоляк подчеркнул, что у людей, получивших фиктивные справки, будут проблемы при возврате на Украину. "Будут реестры людей, которые получали фиктивные справки. ...Если они сейчас не возвращаются, то... когда конфликт закончится, у них будут определенные юридические проблемы - будут выясняться основания, на которых они покинули страну", - заявил он.
Ранее издание Idnes заявило, что Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ.
В августе на заседании совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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В миреУкраинаЗдоровье - ОбществоЧехияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякЮлия ЛатынинаYouTubeВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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