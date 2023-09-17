Массовой экстрадиции украинцев-уклонистов не планируется, заявил Подоляк
Подоляк: массовой экстрадиции украинцев-уклонистов не планируется
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что массовой экстрадиции граждан Украины, получивших фиктивные справки о непригодности к военной службе, из других стран не планируется, однако у уехавших могут возникнуть юридические проблемы по возвращении на Украину.
В интервью журналистке Юлии Латыниной* на ее канале в Youtube советник отметил, что украинцам, уехавшим на основании справок, нужно будет получить судебное решение, что справка была им выдана ненадлежащим образом.
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"На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы суды этих стран им это отменили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом. ...Суды вряд ли будут принимать решения об экстрадиции, ...будет невозможно массово забирать людей из стран Запада через экстрадиционные процедуры", - отметил советник главы офиса Зеленского.
Подоляк подчеркнул, что у людей, получивших фиктивные справки, будут проблемы при возврате на Украину. "Будут реестры людей, которые получали фиктивные справки. ...Если они сейчас не возвращаются, то... когда конфликт закончится, у них будут определенные юридические проблемы - будут выясняться основания, на которых они покинули страну", - заявил он.
В августе на заседании совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента