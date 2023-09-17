https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896791879.html
В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином
В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином - РИА Новости, 17.09.2023
В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином
С именем Николая Добронравова связана жизнь нескольких поколений наших людей, с его песнями мы росли, становились добрее и чище, сказал РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:18
2023-09-17T11:18
2023-09-17T11:18
культура
новости культуры
николай добронравов
григорий карасин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С именем Николая Добронравова связана жизнь нескольких поколений наших людей, с его песнями мы росли, становились добрее и чище, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков. "С именем Николая Добронравова связана жизнь поколений наших людей. С его песнями мы росли, становились добрее и чище, воспитывали детей. Великий поэт и гражданин!" - сказал Карасин. Он выразил соболезнования супруге Добронравова Александре Пахмутовой.
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896785362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, николай добронравов, григорий карасин
Культура, Новости культуры, Николай Добронравов, Григорий Карасин
В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином
Сенатор Карасин назвал Николая Добронравова великим поэтом и гражданином
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С именем Николая Добронравова связана жизнь нескольких поколений наших людей, с его песнями мы росли, становились добрее и чище, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой
Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков
.
"С именем Николая Добронравова связана жизнь поколений наших людей. С его песнями мы росли, становились добрее и чище, воспитывали детей. Великий поэт и гражданин!" - сказал Карасин.
Он выразил соболезнования супруге Добронравова Александре Пахмутовой.
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище