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В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином - РИА Новости, 17.09.2023
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Культура
 
11:18 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896791879.html
В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином
В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином - РИА Новости, 17.09.2023
В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином
С именем Николая Добронравова связана жизнь нескольких поколений наших людей, с его песнями мы росли, становились добрее и чище, сказал РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:18
2023-09-17T11:18
культура
новости культуры
николай добронравов
григорий карасин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С именем Николая Добронравова связана жизнь нескольких поколений наших людей, с его песнями мы росли, становились добрее и чище, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков. "С именем Николая Добронравова связана жизнь поколений наших людей. С его песнями мы росли, становились добрее и чище, воспитывали детей. Великий поэт и гражданин!" - сказал Карасин. Он выразил соболезнования супруге Добронравова Александре Пахмутовой.
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896785362.html
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новости культуры, николай добронравов, григорий карасин
Культура, Новости культуры, Николай Добронравов, Григорий Карасин
В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином

Сенатор Карасин назвал Николая Добронравова великим поэтом и гражданином

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поэт Николай Добронравов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С именем Николая Добронравова связана жизнь нескольких поколений наших людей, с его песнями мы росли, становились добрее и чище, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков.
"С именем Николая Добронравова связана жизнь поколений наших людей. С его песнями мы росли, становились добрее и чище, воспитывали детей. Великий поэт и гражданин!" - сказал Карасин.
Он выразил соболезнования супруге Добронравова Александре Пахмутовой.
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище
Вчера, 10:18
 
КультураНовости культурыНиколай ДобронравовГригорий Карасин
 
 
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