https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896791879.html

В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином

В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином - РИА Новости, 17.09.2023

В Совфеде назвали Добронравова великим поэтом и гражданином

С именем Николая Добронравова связана жизнь нескольких поколений наших людей, с его песнями мы росли, становились добрее и чище, сказал РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:18

2023-09-17T11:18

2023-09-17T11:18

культура

новости культуры

николай добронравов

григорий карасин

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С именем Николая Добронравова связана жизнь нескольких поколений наших людей, с его песнями мы росли, становились добрее и чище, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков. "С именем Николая Добронравова связана жизнь поколений наших людей. С его песнями мы росли, становились добрее и чище, воспитывали детей. Великий поэт и гражданин!" - сказал Карасин. Он выразил соболезнования супруге Добронравова Александре Пахмутовой.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896785362.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, николай добронравов, григорий карасин