https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html

В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике

В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике - РИА Новости, 17.09.2023

В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике

Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T05:39

2023-09-17T05:39

2023-09-17T14:50

швеция

финляндия

турция

николай корчунов

владимир путин

йенс столтенберг

евросоюз

нато

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов."Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран", — сказал он.Дипломат констатировал усиление военно-политической напряженности в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников, особенно на фоне российской спецоперации на Украине.Москва, предупредил Корчунов, будет исходить в реакции на эти вызовы и угрозы из "комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач", которые Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России.По его словам, Москва, со своей стороны, продолжит благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Стокгольм как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласился в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Анкары в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что вопросы вступления Швеции в альянс и присоединения Турции к Евросоюзу "между собой не связаны".В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления королевства к НАТО этой осенью.

https://ria.ru/20230814/arktika-1890007340.html

https://ria.ru/20230911/ekologiya-1895455005.html

швеция

финляндия

турция

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швеция, финляндия, турция, николай корчунов, владимир путин, йенс столтенберг, евросоюз, нато, в мире