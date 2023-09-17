В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике
Дипломат Корчунов: Россия превентивно ответит на военное усиление НАТО в Арктике
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.
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"Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран", — сказал он.
Дипломат констатировал усиление военно-политической напряженности в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников, особенно на фоне российской спецоперации на Украине.
Москва, предупредил Корчунов, будет исходить в реакции на эти вызовы и угрозы из "комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач", которые Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России.
По его словам, Москва, со своей стороны, продолжит благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Стокгольм как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласился в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Анкары в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что вопросы вступления Швеции в альянс и присоединения Турции к Евросоюзу "между собой не связаны".
В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления королевства к НАТО этой осенью.