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В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике - РИА Новости, 17.09.2023
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05:39 17.09.2023 (обновлено: 14:50 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html
В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике
В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике - РИА Новости, 17.09.2023
В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике
Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:39
2023-09-17T14:50
швеция
финляндия
турция
николай корчунов
владимир путин
йенс столтенберг
евросоюз
нато
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.&quot;Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран&quot;, — сказал он.Дипломат констатировал усиление военно-политической напряженности в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников, особенно на фоне российской спецоперации на Украине.Москва, предупредил Корчунов, будет исходить в реакции на эти вызовы и угрозы из "комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач", которые Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России.По его словам, Москва, со своей стороны, продолжит благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Стокгольм как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласился в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Анкары в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что вопросы вступления Швеции в альянс и присоединения Турции к Евросоюзу "между собой не связаны".В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления королевства к НАТО этой осенью.
https://ria.ru/20230814/arktika-1890007340.html
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швеция, финляндия, турция, николай корчунов, владимир путин, йенс столтенберг, евросоюз, нато, в мире
Швеция, Финляндия, Турция, Николай Корчунов, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО, В мире
В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике

Дипломат Корчунов: Россия превентивно ответит на военное усиление НАТО в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.
«

"Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран", — сказал он.

Дипломат констатировал усиление военно-политической напряженности в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников, особенно на фоне российской спецоперации на Украине.
Москва, предупредил Корчунов, будет исходить в реакции на эти вызовы и угрозы из "комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач", которые Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России.
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По его словам, Москва, со своей стороны, продолжит благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Стокгольм как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласился в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Анкары в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что вопросы вступления Швеции в альянс и присоединения Турции к Евросоюзу "между собой не связаны".
В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления королевства к НАТО этой осенью.
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