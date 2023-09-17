https://ria.ru/20230917/amerika-1896702718.html

Американская империя рушится — в точности как раньше испанская

Американская империя рушится — в точности как раньше испанская - РИА Новости, 17.09.2023

Американская империя рушится — в точности как раньше испанская

Предупреждали Америку давно — умные люди, свои же историки. Мрачные предсказания и параллели с гибелью то Британской, то Римской империи, одетые в книжные... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T08:00

2023-09-17T08:00

2023-09-17T08:05

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Предупреждали Америку давно — умные люди, свои же историки. Мрачные предсказания и параллели с гибелью то Британской, то Римской империи, одетые в книжные обложки, можно было увидеть на полках магазинов в США еще на заре века. Сначала их не особо замечали, потом дискуссии на эту тему стали острее.И вот сейчас что-то новое: старый профессор Томас Литсом, прочитав статью своего ученика, Таггарта Мерфи, с грустью отметил, что уже и сам Таггарт профессор, и написал что-то умное. А именно — что закат американской империи скорее похож на опыт не Рима или Британии, а Испании. Первой в мире сверхдержавы. И правда: Рим или, скажем, Китай были империями не мировыми, а региональными. Испанцы же не то чтобы захватили весь мир — но всю будущую Латинскую Америку, Филиппины и часть Европы, впервые в мировой истории создав торговые маршруты, окольцовывавшие весь глобус. Но затем эта конструкция рухнула.Тут можно было бы сказать "вы и убили-с", поскольку последний гвоздь в гроб той ослабевшей империи забили именно американцы, в конце XIX века начавшие войну и отобравшие у Мадрида колонии на Филиппинах, Кубе, Пуэрто-Рико и Гуаме. Но до того империю подрывали англичане, косвенно французы, а всерьез она обрушилась, когда от нее отпали бывшие колонии в Южной Америке.Ценность работы молодого профессора старый видит в том, что главной причиной гибели сверхдержавы Мерфи называет ее финансовый паразитизм. Мадрид выкачивал из колоний тонны серебра и золота, при этом не увлекаясь развитием собственной промышленности и проспав индустриальную революцию. Заодно обрушил цены на эти металлы по всей Европе, вызвав инфляцию. В итоге собственные бывшие соотечественники типа Симона Боливара задали метрополии резонный вопрос: а почему мы вам должны платить? Вы кто? Это, кстати, тот же вопрос, что задали Лондону будущие американцы в конце XVIII века.В общем, дело в финансах. И то же самое, говорит старый профессор (и молодой тоже), произошло с Америкой: выкачивала со всего мира деньги, со своей долларовой монополией, а собственная страна теряла производства — и поэтому технологические преимущества. Сегодня до состояния перманентно сельской Испании она еще не дошла, но процесс налицо.Итак, мысль хорошая, но тут возникли проблемы. Для начала читатели публикации профессора Томаса Литсома немедленно кое-что напомнили его ученику: как насчет испанской инквизиции — забыл? А ведь инквизиция, душащая любое несогласие, это то, что сегодня делают демократы в США, да еще и экспортируя свою ущербную идеологию по всему миру.Тут надо многое добавить. Ведь и этот нынешний американский аналог "культурной революции" в Китае, и финансовая теория не дают универсального рецепта гибели сверхдержав. Хотя бы потому, что у британцев модель империи была противоположной — с периферии шло сырье для английской индустрии, мощной, но…Но уже в прошлом веке получилось, что ее технологически обогнала Америка. Потому что не надо было англичанам паразитировать на рынках сбыта своих колоний, не пуская туда продукцию американского и прочих конкурентов. Конкуренты по итогам Первой мировой выдвинули принцип свободы торговли (идеологом тут считается президент Вудро Уилсон, все еще называемый у нас Вильсоном). А по итогам Второй мировой — "вы и убили-с" — пинками загнали бывшую сверхдержаву под лавку и начали развивать уже свой, долларовый паразитизм. Ну а сейчас оказалось, что другие страны, прежде всего Китай, обогнали этого паразита технологически — так же, как американцы сделали с англичанами за век до того.И не забудем про культуру. Империи ведь это не только экономические механизмы, главная идея любой империи — общие для часто разных народов культура, ценности, стиль жизни. Что-то важное для любых ее обитателей, защищаемое всей мощью имперской власти. Но если живой и радостный лес общей культуры и ценностей душить по методичкам инквизиции, начинается мрачная усталость, потом бунт. И паразитировавшая на прежних культурных достижениях империя падает, уступая место новым, более уверенным в себе сверхдержавам.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html

https://ria.ru/20230901/shtaty-1893505958.html

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аналитика, в мире, америка, сша, китай, симон боливар, единый день голосования в россии — 2023