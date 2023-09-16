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Диалога по запрету на ввоз украинского зерна не будет, заявил Киев - РИА Новости, 16.09.2023
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20:22 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/zerno-1896742585.html
Диалога по запрету на ввоз украинского зерна не будет, заявил Киев
Диалога по запрету на ввоз украинского зерна не будет, заявил Киев - РИА Новости, 16.09.2023
Диалога по запрету на ввоз украинского зерна не будет, заявил Киев
Решение Словакии, Венгрии и Польши о продлении запрета на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке нарушает конституцию ЕС, по данному вопросу не может... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:22
2023-09-16T20:22
венгрия
ольга стефанишина
евросоюз
зерновая сделка
польша
украина
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Решение Словакии, Венгрии и Польши о продлении запрета на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке нарушает конституцию ЕС, по данному вопросу не может быть никаких переговоров, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. "Любые заявления об односторонних ограничениях нарушают конституцию Европейского союза и не могут быть поддержаны и восприняты. И относительно них не может быть никаких переговоров. Мы ожидаем, что наши партнеры и в Брюсселе, и в отдельных столицах также придерживаются такой позиции", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада". Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html
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венгрия, ольга стефанишина, евросоюз, зерновая сделка, польша, украина
Венгрия, Ольга Стефанишина, Евросоюз, Зерновая сделка, Польша, Украина
Диалога по запрету на ввоз украинского зерна не будет, заявил Киев

Стефанишина: Киев не пойдет на диалог по запрету на ввоз украинского зерна

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Решение Словакии, Венгрии и Польши о продлении запрета на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке нарушает конституцию ЕС, по данному вопросу не может быть никаких переговоров, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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"Любые заявления об односторонних ограничениях нарушают конституцию Европейского союза и не могут быть поддержаны и восприняты. И относительно них не может быть никаких переговоров. Мы ожидаем, что наши партнеры и в Брюсселе, и в отдельных столицах также придерживаются такой позиции", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада".
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
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