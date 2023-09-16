Рейтинг@Mail.ru
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 16.09.2023 (обновлено: 23:42 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896754546.html
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы - РИА Новости, 16.09.2023
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы
Украина не ожидала такой жесткой риторики со стороны Польши по вопросу экспорта зерна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T22:50
2023-09-16T23:42
политика
польша
украина
ольга стефанишина
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украина не ожидала такой жесткой риторики со стороны Польши по вопросу экспорта зерна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Рада".&quot;Конечно, это для нас очень неожиданно — такая жесткая риторика польской стороны&quot;, — сказала она.По словам чиновницы, "манипуляции и шантаж", связанные с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у Киева нет других способов вывозить сельскохозяйственную продукцию, кроме как через государства Евросоюза.Стефанишина также признала, что Польша и Украина всегда были конкурентами на зерновом рынке.В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу, помимо зерновых, вошли более 20 продуктов.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет "цивилизованно отвечать" на подобные шаги.
https://ria.ru/20230916/katastrofa-1896709612.html
https://ria.ru/20230916/pushkov-1896660100.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_b5c1b584254d44bb98b34cadecd1aa28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, польша, украина, ольга стефанишина, владимир зеленский, евросоюз
Политика, Польша, Украина, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы

Вице-премьер Стефанишина: Киев не ожидал такой жесткой риторики Польши по зерну

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украина не ожидала такой жесткой риторики со стороны Польши по вопросу экспорта зерна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Рада".
«

"Конечно, это для нас очень неожиданно — такая жесткая риторика польской стороны", — сказала она.

По словам чиновницы, "манипуляции и шантаж", связанные с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у Киева нет других способов вывозить сельскохозяйственную продукцию, кроме как через государства Евросоюза.
Стефанишина также признала, что Польша и Украина всегда были конкурентами на зерновом рынке.
Вид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Огненный мешок". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Черном море
Вчера, 15:35
В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу, помимо зерновых, вошли более 20 продуктов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет "цивилизованно отвечать" на подобные шаги.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей
Вчера, 06:32
 
ПолитикаПольшаУкраинаОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала