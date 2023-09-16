https://ria.ru/20230916/ukraina-1896754546.html
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы - РИА Новости, 16.09.2023
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы
Украина не ожидала такой жесткой риторики со стороны Польши по вопросу экспорта зерна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T22:50
2023-09-16T22:50
2023-09-16T23:42
политика
польша
украина
ольга стефанишина
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украина не ожидала такой жесткой риторики со стороны Польши по вопросу экспорта зерна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Рада"."Конечно, это для нас очень неожиданно — такая жесткая риторика польской стороны", — сказала она.По словам чиновницы, "манипуляции и шантаж", связанные с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у Киева нет других способов вывозить сельскохозяйственную продукцию, кроме как через государства Евросоюза.Стефанишина также признала, что Польша и Украина всегда были конкурентами на зерновом рынке.В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу, помимо зерновых, вошли более 20 продуктов.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет "цивилизованно отвечать" на подобные шаги.
https://ria.ru/20230916/katastrofa-1896709612.html
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политика, польша, украина, ольга стефанишина, владимир зеленский, евросоюз
Политика, Польша, Украина, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Манипуляция и шантаж". В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы
Вице-премьер Стефанишина: Киев не ожидал такой жесткой риторики Польши по зерну