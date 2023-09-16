https://ria.ru/20230916/ukraina-1896647630.html

Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран

Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран - РИА Новости, 16.09.2023

Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран

Владимир Зеленский пригрозил "цивилизованным ответом" странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T00:30

2023-09-16T00:30

2023-09-16T09:16

в мире

украина

польша

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил "цивилизованным ответом" странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии."А если их (соседей. – ред.) решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", — написал он в Telegram.Зеленский также поблагодарил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен за решение снять ограничения на ввоз в Евросоюз украинской аграрной продукции, назвав это примером "настоящего единства и доверия"."Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне", — добавил он. Европейская комиссия ранее решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, при этом обязав Киев ввести меры по контролю за экспортом. Но Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили с 16 сентября запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины.

https://ria.ru/20230915/tranzit-1896604092.html

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в мире, украина, польша, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз