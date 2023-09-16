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Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран - РИА Новости, 16.09.2023
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00:30 16.09.2023 (обновлено: 09:16 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896647630.html
Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран
Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран - РИА Новости, 16.09.2023
Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран
Владимир Зеленский пригрозил "цивилизованным ответом" странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T00:30
2023-09-16T09:16
в мире
украина
польша
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил "цивилизованным ответом" странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии."А если их (соседей. – ред.) решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", — написал он в Telegram.Зеленский также поблагодарил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен за решение снять ограничения на ввоз в Евросоюз украинской аграрной продукции, назвав это примером "настоящего единства и доверия"."Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне", — добавил он. Европейская комиссия ранее решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, при этом обязав Киев ввести меры по контролю за экспортом. Но Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили с 16 сентября запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины.
https://ria.ru/20230915/tranzit-1896604092.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран

Зеленский пообещал ответить соседним странам ЕС на отказ ввозить зерно с Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил "цивилизованным ответом" странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии.
«
"А если их (соседей. – ред.) решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", — написал он в Telegram.
Зеленский также поблагодарил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен за решение снять ограничения на ввоз в Евросоюз украинской аграрной продукции, назвав это примером "настоящего единства и доверия".
"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне", — добавил он.
Европейская комиссия ранее решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, при этом обязав Киев ввести меры по контролю за экспортом. Но Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили с 16 сентября запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины.
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна
Вчера, 18:12
 
В миреУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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