В СНБО Украины предъявили новые требования Западу на фоне провала на фронте
Глава СНБО Данилов назвал меры помощи, которые должны оказать Украине партнеры
© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне скептических в отношении Киева публикаций в иностранных СМИ и провала на фронте опубликовал в издании "Украинская правда" статью под названием "Стратегическая точка перелома", в которой дал Западу ряд рекомендаций, как необходимо помогать на самом деле, чтобы Украина продолжала оставаться на плаву.
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"Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение… – ложна в основе. Отказ или промедление с передачей украинским вооруженным силам современного вооружения – это прямое поощрение Кремля к дальнейшей войне, а не наоборот", - написал Данилов в статье.
Данилов добавил, что "в авторитетных и влиятельных западных изданиях появляются публикации, продвигающие несколько магистральных тем": оптимизм по поводу успеха Украины начал ослабевать; украинское контрнаступление провалилось, боеспособность страны угасает с каждым днём; ВСУ не будут иметь возможности "освободить" территории; способность Украины выдержать конфликт исчисляется неделями и месяцами; ресурсы России безграничны и нужны мировой экономике; лучше быстро прекратить конфликт, даже если это позволит России сохранить занятые территории.
Все это, по мнению Данилова, угрожает Украине "медленным распутыванием тщательно сплетённой сети иностранной помощи", - это определение, как он пишет, позаимствовал у журнала Foreign Affairs.
Для недопущения такого сценария, секретарь СНБО описывает четыре шага, которые должен предпринять Запад. Фактически, он озвучивает список требований украинской власти к западным партнёрам. Так, он требует "сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность"; "учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнерства, дальновидным был бы шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве".
Также он предлагает разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой "усталости от войны". Кроме того, Данилов заявляет, что необходимо осуществить перепланировку совместных мероприятий в рамках всех пунктов формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.