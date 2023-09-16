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Рогов заявил, что танки Abrams не помогут ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/tanki-1896689019.html
Рогов заявил, что танки Abrams не помогут ВСУ
Рогов заявил, что танки Abrams не помогут ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
Рогов заявил, что танки Abrams не помогут ВСУ
Американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger, заявил РИА РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:03
2023-09-16T13:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир рогов
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams, ожидает, что их будет больше, чем 10. "Пришла очередь позора и для США. Американцы рвутся вперед, чтобы повторить позор немецких танков Leopard и британских Challenger, чтобы весь мир увидел, как горят и их танки в южнорусских степях", - сказал Рогов. По его словам, как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта. "Abrams существенно уступает тем же Challenger, которые уже эффектно горят на линии фронта. Запад бросает все, что есть в противостояние с Россией для удержания своих позиций на временно оккупированных южнорусских землях. Танки Abrams не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем они так стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230916/atacms-1896678113.html
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украина, россия, сша, владимир рогов, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Рогов, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Рогов заявил, что танки Abrams не помогут ВСУ

Рогов: американские танки Abrams ждет тот же позор, что и немецкие Leopard

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams, ожидает, что их будет больше, чем 10.
"Пришла очередь позора и для США. Американцы рвутся вперед, чтобы повторить позор немецких танков Leopard и британских Challenger, чтобы весь мир увидел, как горят и их танки в южнорусских степях", - сказал Рогов.
По его словам, как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта.
"Abrams существенно уступает тем же Challenger, которые уже эффектно горят на линии фронта. Запад бросает все, что есть в противостояние с Россией для удержания своих позиций на временно оккупированных южнорусских землях. Танки Abrams не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем они так стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий", - сказал Рогов.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир РоговВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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