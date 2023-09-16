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Президент МККК надеется до конца года встретиться с Путиным - РИА Новости, 16.09.2023
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09:21 16.09.2023 (обновлено: 10:47 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/spolyarich-1896669321.html
Президент МККК надеется до конца года встретиться с Путиным
Президент МККК надеется до конца года встретиться с Путиным - РИА Новости, 16.09.2023
Президент МККК надеется до конца года встретиться с Путиным
Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич планирует до конца года посетить Москву, рассчитывает на встречу с российским лидером... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:21
2023-09-16T10:47
международный комитет красного креста (мккк)
мирьяна сполярич
владимир путин
россия
борис мишель
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич планирует до конца года посетить Москву, рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе", - сказал он. Сполярич приезжала с визитом в Москву в январе этого года. Она провела ряд встреч с представителями властей РФ, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова и уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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международный комитет красного креста (мккк), мирьяна сполярич, владимир путин, россия, борис мишель
Международный комитет Красного Креста (МККК), Мирьяна Сполярич, Владимир Путин, Россия, Борис Мишель
Президент МККК надеется до конца года встретиться с Путиным

Президент МККК надеется до конца года посетить РФ и встретиться с Путиным

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент МККК Мирьяна Сполярич
Президент МККК Мирьяна Сполярич
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент МККК Мирьяна Сполярич. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич планирует до конца года посетить Москву, рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
"Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе", - сказал он.
Сполярич приезжала с визитом в Москву в январе этого года. Она провела ряд встреч с представителями властей РФ, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова и уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
Читайте полный текст интервью >>>
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