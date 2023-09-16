https://ria.ru/20230916/spolyarich-1896669321.html

Президент МККК надеется до конца года встретиться с Путиным

Президент МККК надеется до конца года встретиться с Путиным - РИА Новости, 16.09.2023

Президент МККК надеется до конца года встретиться с Путиным

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич планирует до конца года посетить Москву, рассчитывает на встречу с российским лидером... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T09:21

2023-09-16T09:21

2023-09-16T10:47

международный комитет красного креста (мккк)

мирьяна сполярич

владимир путин

россия

борис мишель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896669049_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_7bdaeadfa63b2fb2a72a826efb15ee12.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич планирует до конца года посетить Москву, рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе", - сказал он. Сполярич приезжала с визитом в Москву в январе этого года. Она провела ряд встреч с представителями властей РФ, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова и уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230916/obmen-1896667625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

международный комитет красного креста (мккк), мирьяна сполярич, владимир путин, россия, борис мишель