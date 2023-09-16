https://ria.ru/20230916/mishel-1896524515.html

Борис Мишель: глава МККК хочет до конца года встретиться с Путиным

Борис Мишель: глава МККК хочет до конца года встретиться с Путиным - РИА Новости, 16.09.2023

Борис Мишель: глава МККК хочет до конца года встретиться с Путиным

Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:00

2023-09-16T10:00

2023-09-16T10:00

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Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту Александре Дибижевой "на полях" ВЭФ-2023 он рассказал о возможности нового визита президента Красного Креста в Россию, о том, как ведется поиск людей, пропавших в ходе конфликта на Украине, а также о том, как сейчас работают гуманитарные организации в КНДР.– Недавно вы встречались с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и обсуждали тему посещения российских пленных в Украине. Готовится ли новый обмен пленными?– Я бы хотел отметить, что мы регулярно встречаемся с госпожой Москальковой, мы обсуждаем разные вопросы: задержанных, пропавших, защиту гражданских лиц. МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом.– В мае Москалькова передала вам списки пропавших на территории Украины россиян. Вы могли бы озвучить цифру пропавших? Ведется ли их поиск? Удалось ли кого-то найти?– Мы получаем множество списков от разных представителей властей, включая госпожу Москалькову. Мы получаем от нее корреспонденцию на регулярной основе, это правда. Она передала нам ряд имен. Мы проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями насколько это возможно.МККК открыл "горячие" линии, где мы получаем запросы на любого пропавшего без вести человека от его родных. На сегодняшний момент у нас открыто 13 тысяч запросов о поиске и россиян, и украинцев, над которыми мы работаем. Он включает в себя задержанных, людей, пропавших на линии фронта. Когда мы получаем информацию об этих людях, часто через национальные бюро информации, которые созданы и Россией, и Украиной, мы все собираем централизованно в Женеве и информируем родственников.Мы также находимся в контакте с офисом Марии Львовой-Беловой, которая делилась с нами запросами о разделенных с семьями украинских детях. МККК посещал некоторых из них, чтобы помочь им вернуться обратно к родственникам. Наша задача – поддержать воссоединение с семьями, когда это возможно.– Как МККК может помочь гражданским лицам, оказавшимися на территории Украины и России и которые хотят воссоединиться с родными?– Первое, что может сделать МККК для этих людей, это находиться поблизости от них. У нас есть офисы, расположенные насколько это возможно близко к линии боевых действий, и иметь там наших представителей – это лучший способ для нас понимать проблемы, которые испытывают гражданские лица, и помогать им, когда это возможно, включая помощь в перемещении их в более безопасные места. Но это должно делаться с разрешения властей, МККК готов взять на себя защиту этих людей.– Остаются ли проблемы с предоставлением доступа к гражданским лицам?– Предоставление доступа всегда сложный вопрос, который должен обсуждаться с властями.– Планирует ли Красный Крест увеличивать число посещений военнопленных обеих сторон конфликта в Украине?– Да. В идеале мы хотели бы увеличить число посещений везде, где содержатся военнопленные, будь это в Украине или России. Мы продолжим эту работу. На данный момент мы посетили 1800 военнопленных по обе стороны конфликта.– Весной Британия отправила Украине снаряды с обедненным ураном. Сейчас о таких планах заявляют США. В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право использовать подобные снаряды в ответ на использование Украиной. Как вся эта ситуация скажется на сельском хозяйстве Украины, состоянии почвы?– МККК всегда интересуется теми вооружениями, которые используются в ходе конфликта, потому что в международном гуманитарном праве очень четко прописано то, что касается оружия. Мы прикладываем много усилий на дипломатическом уровне, чтобы быть уверенными в том, что использование новых вооружений не идет вразрез с правом. Я не специалист в вопросе вооружений, но могу сказать, что какие бы типы вооружений ни использовались, их влияние должно быть изучено.Реальность такова, что применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов на земле, включая землю, используемую в сельскохозяйственных целях. Насколько я знаю, земля сейчас сильно "отравлена" неразорвавшимися боеприпасами, и это будет оказывать пагубное влияние еще долгое время на фермеров, сельскохозяйственную сферу, если эти участки не будут разминированы.– В январе Москву посещала президент МККК Мирьяна Сполярич. Готовятся ли до конца года еще визиты руководства организации?– Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года, и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе.– МККК недавно заявлял о том, что на рынках зерновых спрос вскоре превысит предложение, особенно в районах, затронутых конфликтами или отсутствием безопасности. Какие организация видит способы для решения этой проблемы, в первую очередь в странах Африки? И может ли восстановление зерновой сделки улучшить положение?– Мы следим пристально за этой ситуацией, так как она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене. Мы также отслеживаем развитие ситуации с зерновой сделкой и какое решение будет найдено сторонами.Будем надеяться на решение, которое поможет ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке. Мы будем приветствовать любую инициативу, которая поможет людям, страдающим сегодня.– МККК ранее заявил, что организация готова предоставить гуманитарную помощь Северной Корее, как только Пхеньян обратится за помощью. Было ли уже обращение властей КНДР к МККК за помощью? Какие проекты помощи Красный Крест хотел бы возобновить там?– У нас был долгое время офис в Пхеньяне, но наша работа прекратилась с началом коронавируса. С тех пор мы не могли продолжать вести деятельность там. Мы готовы это сделать, мы в режиме ожидания и надеемся, что власти страны пригласят нас обратно. Мы все еще поддерживаем связь с Красным Крестом КНДР. Как только нас пригласят обратно, мы будем рады вернуться и провести мониторинг гуманитарной ситуации там. Только после этого мониторинга мы сможем сказать, какую помощь мы можем предоставить. Но пока они нас не пригласили.– Как МККК сейчас оценивает ситуацию с рохинджа? Какие условия для них созданы в странах, куда они в первую очередь переселяются: Индонезии, Бангладеш, Таиланде? Как обстоит ситуация с попытками властей Бангладеш репатриировать рохинджа в Мьянму?– МККК внимательно следит за ситуацией с рохинджа. Сотни тысяч еще остаются в Бангладеш и соседних странах. Но также многие из них все еще находятся в Ракхайне, ситуация непростая. Если вы – перемещенное лицо, вы часто может быть разлучены с родными, у вас есть проблемы с безопасностью. Так что мы следим за ситуацией с ними в Мьянме, и в Бангладеш, и в других странах. Больше всего мы занимаемся разделенными семьями, их воссоединением. Хотя МККК не участвует в переговорах или соглашениях о репатриации между правительствами Бангладеш и Мьянмы, мы очень внимательно следим за ситуацией со строго гуманитарной точки зрения. Мы хотим, чтобы процесс был безопасным, устойчивым для тех, кого репатриируют.

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https://ria.ru/20230816/moskalkova-1890378761.html

https://ria.ru/20230913/problemy-1896018299.html

https://ria.ru/20230726/finansirovanie-1886410616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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