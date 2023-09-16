https://ria.ru/20230916/shkolnitsa-1896710591.html

Школьница из Артема рассказала о встрече с Ким Чен Ыном

Школьница из Артема рассказала о встрече с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 16.09.2023

Школьница из Артема рассказала о встрече с Ким Чен Ыном

Школьница из Артема Приморского края назвала лидера КНДР Ким Чен Ына симпатичным, большим и хорошим человеком, заявив, что гордится тем, что приняла участие во... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T15:39

2023-09-16T15:39

2023-09-16T15:39

артем

владивосток

ким чен ын

приморский край

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Школьница из Артема Приморского края назвала лидера КНДР Ким Чен Ына симпатичным, большим и хорошим человеком, заявив, что гордится тем, что приняла участие во встрече во время его визита в регион, об этом она рассказала РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу утром прибыл в Приморье на поезде. Среди встречающих высокого гостя были и 40 учеников школы №7 города Артёма. "Симпатичный, большой, с виду хороший человек... Было видно - он рад, что мы ему понравились. Он сразу посмотрел на нас, а потом уже посмотрел на других. Ещё похлопал нам и что-то сказал по-корейски, но мы не расслышали... (Раньше - ред.) я его видела только в интернете, по новостям. (В жизни он оказался - ред.) лучше, чем в интернете, намного лучше", - рассказала РИА Новости ученица 7"а" Маргарита Тарасова. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздоровался со школьниками "через переводчика, мы в ответ сказали "здравствуйте" по-корейски", уточнила школьница. По её словам, когда она пришла домой, то первое, что сказала: "Все понравилось, было много эмоций... горда (что участвовала во встрече)". Как рассказала РИА Новости мама школьницы Ольга Тарасова, дочь волновалась перед встречей, переживала. "Готовилась очень ответственно: форма, чтобы бант был красивый, вовремя выйти, не опоздать. Хотя школа в пяти минутах ходьбы от дома... Для неё участие в такой встрече было впервые", - сказала собеседница агентства. Директор школы №7 города Артема Светлана Парыгина рассказала РИА Новости, что лидера КНДР встречали самые лучшие ученики 6-8 классов - спортсмены, активисты, которые хорошо учатся. "Приветствовали высокого гостя по-корейски, сказали: "мансе", что значит "здравствуйте". После встречи дети приехали очень впечатлённые, говорили, что "горды и счастливы", что приняли участие в таком историческом событии", - сказала Парыгина. В субботу Ким Чен Ын побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.

https://ria.ru/20230916/posol-1896694126.html

https://ria.ru/20230916/balet-1896695294.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

артем

владивосток

приморский край

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артем, владивосток, ким чен ын, приморский край, кндр (северная корея)