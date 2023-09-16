https://ria.ru/20230916/rezervy-1896722608.html

"Кульминация": в Германии раскрыли печальную судьбу ВСУ

"Кульминация": в Германии раскрыли печальную судьбу ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

"Кульминация": в Германии раскрыли печальную судьбу ВСУ

Армия Украины в ближайшее время будет вынуждена завершить свое контрнаступление, так как уже почти исчерпала все свои резервы, заявил в эфире немецкого... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:09

2023-09-16T17:09

2023-09-16T17:09

в мире

украина

германия

вооруженные силы украины

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Армия Украины в ближайшее время будет вынуждена завершить свое контрнаступление, так как уже почти исчерпала все свои резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади."Мы увидим кульминацию контрнаступления в ближайшие недели, в конце этого месяца или в середине следующего. Решающим фактором будет не погода, как считают многие эксперты, а истощение кадровых и оружейных резервов ВСУ", – отметил он.Гади пояснил, что именно по этим причинам контрнаступление Украины скоро заметно замедлится. Кроме того, подчеркнул военный аналитик, ВСУ крайне сложно продолжать боевые действия без превосходства в воздухе.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896708419.html

https://ria.ru/20230916/vsu-1896687243.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, сергей шойгу