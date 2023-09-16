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"Кульминация": в Германии раскрыли печальную судьбу ВСУ
"Кульминация": в Германии раскрыли печальную судьбу ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
"Кульминация": в Германии раскрыли печальную судьбу ВСУ
Армия Украины в ближайшее время будет вынуждена завершить свое контрнаступление, так как уже почти исчерпала все свои резервы, заявил в эфире немецкого... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:09
2023-09-16T17:09
2023-09-16T17:09
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Армия Украины в ближайшее время будет вынуждена завершить свое контрнаступление, так как уже почти исчерпала все свои резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади."Мы увидим кульминацию контрнаступления в ближайшие недели, в конце этого месяца или в середине следующего. Решающим фактором будет не погода, как считают многие эксперты, а истощение кадровых и оружейных резервов ВСУ", – отметил он.Гади пояснил, что именно по этим причинам контрнаступление Украины скоро заметно замедлится. Кроме того, подчеркнул военный аналитик, ВСУ крайне сложно продолжать боевые действия без превосходства в воздухе.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896708419.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, сергей шойгу
В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
"Кульминация": в Германии раскрыли печальную судьбу ВСУ
Эксперт Гади: ВСУ скоро исчерпают все свои резервы