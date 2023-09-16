https://ria.ru/20230916/rakety-1896746888.html

Четыре сенатора призвали Байдена немедленно дать Украине ракеты ATACMS

Четыре сенатора призвали Байдена немедленно дать Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 16.09.2023

Четыре сенатора призвали Байдена немедленно дать Украине ракеты ATACMS

Четверо американских сенаторов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом немедленно дать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, чтобы... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T21:07

2023-09-16T21:07

2023-09-16T21:19

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украина

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Четверо американских сенаторов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом немедленно дать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, чтобы "максимизировать вероятность" успеха ее операции. В преддверии ожидаемого на следующей неделе визита Владимира Зеленского в США местные СМИ пишут, что американские власти близки к решению о передаче ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. В то же время портал Axios со ссылкой на источник отмечает, что США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Зеленского на Генассамблею ООН. Пентагон указывал, что решение о передаче ракет пока не принято. "Мы призываем вас немедленно отправить армейские тактические ракетные системы MGM-140 ATACMS на Украину. Дальнейшее промедление только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт", - сказано в письме, где стоят подписи сенаторов Тома Коттона, Роджера Уикера, Сюзан Коллинс и Линдси Грэма. Они заявили, что до конца "типичного сезона боевых действий" на Украине остается 30 дней, а ATACMS нужны Киеву, чтобы к зиме добиться "важных целей" и не дать России "укрепить свои оборонительные порядки". Примером эффективности подобных средств поражения сенаторы назвали британские ракеты Storm Shadow. Украинцам, по их словам, нужна только малая часть американских запасов ATACMS, которая может быть быстро восполнена. Конгрессмен Мэтт Гетц задался в соцсети X (экс-Twitter) вопросом, когда члены фракции в конгрессе США "Украина прежде всего" захотят отправить туда ядерное оружие. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США посылают средства дальнего поражения, потому что у украинской армии заканчиваются солдаты. "Это провоцирует Россию на более разрушительную реакцию. Это безответственно и негуманно", - написал он в соцсети Х. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230916/otvet-1896727150.html

https://ria.ru/20230916/udary-1896666179.html

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космос - риа наука, украина, джо байден, генеральная ассамблея оон, нато, владимир зеленский, сша, россия, сергей лавров, оон