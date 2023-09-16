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Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток - РИА Новости, 16.09.2023
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13:41 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/posol-1896694126.html
Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток
Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток - РИА Новости, 16.09.2023
Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток
Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что рассчитывает на достижение отношениями двух стран гораздо более высокого уровня по результатам визита... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:41
2023-09-16T13:41
россия
ким чен ын
приморский край
владивосток
кндр (северная корея)
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что рассчитывает на достижение отношениями двух стран гораздо более высокого уровня по результатам визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. "Я рассчитываю по итогам визита, что наши отношения поднимутся на гораздо более высокий уровень... Он и так был хорош, а сейчас будет еще более высокий", - сказал посол журналистам. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
россия
приморский край
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россия, ким чен ын, приморский край, владивосток, кндр (северная корея), политика
Россия, Ким Чен Ын, Приморский край, Владивосток, КНДР (Северная Корея), Политика
Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток

Посол РФ в КНДР ожидает улучшения отношений стран после визита Ким Чен Ына

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что рассчитывает на достижение отношениями двух стран гораздо более высокого уровня по результатам визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.
В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.
"Я рассчитываю по итогам визита, что наши отношения поднимутся на гораздо более высокий уровень... Он и так был хорош, а сейчас будет еще более высокий", - сказал посол журналистам.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
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РоссияКим Чен ЫнПриморский крайВладивостокКНДР (Северная Корея)Политика
 
 
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