https://ria.ru/20230916/posol-1896694126.html

Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток

Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток - РИА Новости, 16.09.2023

Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что рассчитывает на достижение отношениями двух стран гораздо более высокого уровня по результатам визита... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:41

2023-09-16T13:41

2023-09-16T13:41

россия

ким чен ын

приморский край

владивосток

кндр (северная корея)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896677528_0:158:2562:1599_1920x0_80_0_0_2d7dd1d3e38e54955a5fe8af3505dd6b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что рассчитывает на достижение отношениями двух стран гораздо более высокого уровня по результатам визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. В субботу утром Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на поезде. Он побывал на аэродроме Кневичи под Владивостоком, где его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидер КНДР ознакомился с самолетами ВКС России на аэродроме, откуда поехал во Владивосток для посещения фрегата Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников". Ким Чен Ыну рассказали о вооружении корабля, он сам расписался в книге почетных гостей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу сообщил, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха. "Я рассчитываю по итогам визита, что наши отношения поднимутся на гораздо более высокий уровень... Он и так был хорош, а сейчас будет еще более высокий", - сказал посол журналистам. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

россия

приморский край

владивосток

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, ким чен ын, приморский край, владивосток, кндр (северная корея), политика