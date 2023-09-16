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МККК оценил урон сельскому хозяйству Украины от отравления почвы снарядами
МККК оценил урон сельскому хозяйству Украины от отравления почвы снарядами - РИА Новости, 16.09.2023
МККК оценил урон сельскому хозяйству Украины от отравления почвы снарядами
"Отравление" почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство, если участки не разминируют, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T06:36
2023-09-16T06:36
2023-09-16T10:48
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борис мишель
мария захарова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Отравление" почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство, если участки не разминируют, заявил в интервью РИА Новости глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель."Реальность такова, что применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов на земле, включая землю, используемую в сельскохозяйственных целях. Насколько я знаю, земля сейчас сильно "отравлена" неразорвавшимися боеприпасами, и это будет оказывать пагубное влияние еще долгое время на фермеров, сельскохозяйственную сферу, если эти участки не будут разминированы", - сказал он в беседе с агентством.Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".Читайте полный текст интервью >>>
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в мире, украина, москва, лондон, борис мишель, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк), пентагон
В мире, Украина, Москва, Лондон, Борис Мишель, Мария Захарова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Пентагон
МККК оценил урон сельскому хозяйству Украины от отравления почвы снарядами
МККК: отравление почвы снарядами на Украине повлияет на сельское хозяйство