https://ria.ru/20230916/otravlenie-1896660276.html

МККК оценил урон сельскому хозяйству Украины от отравления почвы снарядами

МККК оценил урон сельскому хозяйству Украины от отравления почвы снарядами - РИА Новости, 16.09.2023

МККК оценил урон сельскому хозяйству Украины от отравления почвы снарядами

"Отравление" почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство, если участки не разминируют, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T06:36

2023-09-16T06:36

2023-09-16T10:48

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международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Отравление" почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство, если участки не разминируют, заявил в интервью РИА Новости глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель."Реальность такова, что применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов на земле, включая землю, используемую в сельскохозяйственных целях. Насколько я знаю, земля сейчас сильно "отравлена" неразорвавшимися боеприпасами, и это будет оказывать пагубное влияние еще долгое время на фермеров, сельскохозяйственную сферу, если эти участки не будут разминированы", - сказал он в беседе с агентством.Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".Читайте полный текст интервью >>>

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в мире, украина, москва, лондон, борис мишель, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк), пентагон