https://ria.ru/20230916/obmen-1896667625.html

В МККК заявили о готовности помочь России и Украине в обмене пленными

В МККК заявили о готовности помочь России и Украине в обмене пленными - РИА Новости, 16.09.2023

В МККК заявили о готовности помочь России и Украине в обмене пленными

Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T09:06

2023-09-16T09:06

2023-09-16T10:47

специальная военная операция на украине

международный комитет красного креста (мккк)

россия

украина

борис мишель

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "Я бы хотел отметить, что мы регулярно встречаемся с госпожой (уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной - ред.) Москальковой, мы обсуждаем разные вопросы: задержанных, пропавших, защиту гражданских лиц. МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом", - сказал он. Летом Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, а также был обмен информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230915/plennye-1896446284.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

международный комитет красного креста (мккк), россия, украина, борис мишель