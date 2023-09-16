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В МККК заявили о готовности помочь России и Украине в обмене пленными - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 16.09.2023 (обновлено: 10:47 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/obmen-1896667625.html
В МККК заявили о готовности помочь России и Украине в обмене пленными
В МККК заявили о готовности помочь России и Украине в обмене пленными - РИА Новости, 16.09.2023
В МККК заявили о готовности помочь России и Украине в обмене пленными
Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:06
2023-09-16T10:47
специальная военная операция на украине
международный комитет красного креста (мккк)
россия
украина
борис мишель
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "Я бы хотел отметить, что мы регулярно встречаемся с госпожой (уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной - ред.) Москальковой, мы обсуждаем разные вопросы: задержанных, пропавших, защиту гражданских лиц. МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом", - сказал он. Летом Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, а также был обмен информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230915/plennye-1896446284.html
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международный комитет красного креста (мккк), россия, украина, борис мишель
Специальная военная операция на Украине, Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия, Украина, Борис Мишель
В МККК заявили о готовности помочь России и Украине в обмене пленными

МККК готов выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ | Перейти в медиабанкВозвращенные из плена российские граждане
Возвращенные из плена российские граждане - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Возвращенные из плена российские граждане. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
"Я бы хотел отметить, что мы регулярно встречаемся с госпожой (уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной - ред.) Москальковой, мы обсуждаем разные вопросы: задержанных, пропавших, защиту гражданских лиц. МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом", - сказал он.
Летом Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, а также был обмен информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.
Читайте полный текст интервью >>>
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Вчера, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеМеждународный комитет Красного Креста (МККК)РоссияУкраинаБорис Мишель
 
 
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